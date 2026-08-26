Принцеса Кейт з нетерпінням чекає на зустріч з дітьми Меган і Гаррі

Принцеса Кейт / © Associated Press

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Вважається, що принцеса Уельська ніколи не зустрічалася зі своєю племінницею, принцесою Лілібет, оскільки та народилася в США 2021 року.

До переїзду принца Гаррі та Меган Маркл до Великої Британії залишилося лише кілька днів, оскільки, як повідомляється, вони хочуть прибути сюди до кінця місяця. Цей важливий крок для Сассекських — можливість примирення після багатьох років відчуження та напружених стосунків усередині королівської родини.

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Принц Гаррі і Меган Маркл / © Associated Press

Вважається, що принц Вільям і принцеса Кейт ще не зустрічалися з другою дитиною принца Гаррі, принцесою Лілібет, яка народилася в Америці 2021 року, а от принца Арчі, який народився у Британії 2019 року, вони бачили.

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У тому ж місяці, коли Лілібет з'явилася на світ, журналісти запитали принцесу Кейт, чи спілкувалася вона по відеозв'язку зі своєю новонародженою родичкою. І Кейт тоді відповіла: “Ні, не спілкувалася”.

А потім додала: «Бажаю їй всього найкращого. З нетерпінням чекаю зустрічі з нею, тому що ми ще не зустрічалися, тож, сподіваюся, це станеться незабаром», — сказала тоді принцеса, пише журнал Hello!.

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Getty Images

Тепер, через п'ять років, зустріч може відбутися, коли сім'я прибуде до Великої Британії на тривалий період часу. Проте британська преса також пише, що принц Вільям не в захваті від того, що його молодший брат Гаррі знову житиме в країні.

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