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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Принц Вільям лютує: чому майбутній король не хоче повернення його брата Гаррі до Британії

Новина про повернення Сассекських до Великої Британії, опублікована в середу ввечері газетами The Sun і The Telegraph, викликала сенсацію в ЗМІ і породила безліч дискусій.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Вільям

Принц Вільям / © Associated Press

Одна з них стосується багатьох проблем, з якими стикаються Гаррі та Меган, і одна з них особливо привернула увагу: реакція принца Вільяма Уельського на несподіване повернення брата додому.

Як повідомляють провідні британські таблоїди, відомо, що Вільям та його дружина Кейт дізналися про плани герцога Сассекського та Меган Маркл лише за кілька днів до того, як вони були оприлюднені. Однак очевидно, що план розроблявся протягом кількох тижнів, оскільки дітей Сассекських – принца Арчі та принцесу Лілі – вже оформили до нової школи.

Принц Гаррі з дітьми / © Instagram Меган Маркл

Принц Гаррі з дітьми / © Instagram Меган Маркл

Преса загалом повідомляє, що король Чарльз вітає повернення молодшого сина та його родини. Це дозволить йому частіше бачитися зі своїми онуками.

Король Чарльз і принц Гаррі / © Getty Images

Король Чарльз і принц Гаррі / © Getty Images

А ось старший брат Гаррі — принц Вільям — за даними Daily Mail, і The Sun розлючений від цієї новини. Вони пишуть, що Вільям розгніваний несподіваним рішенням свого брата і відчуває, що його змушують до примирення. Що, як ми можемо судити, не входило до його найближчих планів.

Принц Вільям і Принц Гаррі / © Associated Press

Принц Вільям і Принц Гаррі / © Associated Press

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