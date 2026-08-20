Повернення додому: що кажуть британці про переїзд Гаррі та Меган назад до країни

Меган та Гаррі / © Instagram Меган Маркл

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Цього тижня стало відомо, що принц Гаррі та Меган Маркл офіційно повертаються до Великої Британії жити.

Герцог і герцогиня Сассекські мають намір переїхати з Каліфорнії до кінця серпня 2026 року, що стане значною подією після того, як вони відмовилися від своїх обов'язків старших членів королівської родини 2020 року та переїхали до США.

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Меган Маркл і принц Гаррі / © Instagram Меган Маркл

Сім'я оселиться у приватній резиденції, що не належить королівській родині, розташованій за межами Лондона. За повідомленнями ЗМІ, вони, ймовірно, оберуть Котсуолдс і район Нортгемптона, неподалік від маєтку сім'ї Спенсерів, пише Ok! .

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Це стане їхньою першою постійною адресою у Великій Британії від того часу, як король Чарльз попросив їх залишити котедж Фрогмор 2023 року. Їхні діти, принц Арчі та принцеса Лілібет, вже зареєстровані у британській школі та почнуть відвідувати її у вересні цього року.

Батько Гаррі — король Чарльз, ясно дав зрозуміти, що жодної «часткової присутності, часткової відсутності» не буде, і пара продовжить жити як приватні особи, не поновлюючи виконання офіційних королівських обов'язків. Джерела повідомляють, що монарх радий перспективі проводити більше часу зі своїми онуками у приватній атмосфері.

Король Чарльз і принц Гаррі / © Getty Images

Також відомо, що принц Вільям та принцеса Кейт теж були поінформовані про переїзд пари.

Думки британців розділилися після оголошення принца Гаррі та Меган. Дехто заявив, що їм «все одно», тоді як інші раді поверненню пари.

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«Мені, чесно кажучи, абсолютно байдуже, навіть якби я дуже старався».

«Я думав, він сказав, що ця країна надто небезпечна?».

"Я думав, вони поїхали з Великої Британії, тому що ненавиділи її?".

"Я розумію, що це ніяк не вплине на моє життя і мене це не стосується, але я щиро радий це чути і бажаю їм всього найкращого".

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Такі коментарі пишуть у соцмережах звичайних британці, обговорюючи повернення молодшого сина принцеси Діани та його родини на батьківщину.

Принц Гаррі в Лондоні / © Getty Images

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