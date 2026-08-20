Ірина Мудра у справі "Форест Гамп": кар’єра, статки та гучні скандали

Хто така Ірина Мудра / © Facebook

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Гучний викривальний матеріал НАБУ та САП у межах спецоперації «Форест Гамп» сколихнув політичні кола: серед фігурантів схеми на 150 млн гривень опинилася заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра. Хто така Ірина Мудра і що про неї відомо?

Про це розповідає Zaxid.net.

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Подробиці обвинувачень щодо Ірини Мудрої

Слідство закидає учасникам групи спробу внести заставу за колишнього очільника Міненерго та Мін’юсту Германа Галущенка через рахунки підконтрольних компаній і державний «Сенс Банк».

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На оприлюднених правоохоронцями аудіозаписах жінка з голосом, схожим на голос Мудрої, спілкується російською мовою, ймовірно, з екснардепом Максимом Микитасем. Співрозмовники обговорюють пошук і проведення готівки через фінансову систему, а в іншому епізоді згадують «Сенс Банк» та нібито спроби нардепів Давида Арахамії і Данила Гетманцева отримати вплив на цю установу.

Джерела зазначають, що у справі також фігурують народний депутат від колишньої «ОПЗЖ» Вадим Столар, бізнесмен Василь Астіон і відсторонений голова наглядової ради Sense Bank Микола Гладищенко.

Реакція президента була миттєвою — Володимир Зеленський звільнив посадовицю, а силовики провели в неї обшуки та вручили підозру.

Що відомо про Ірину Мудру: біографія

До цієї справи кар’єра Ірини Мудрої вважалася взірцем швидкого професійного зростання. Уродженка селища Меденичі, що на Львівщині, 1998 року закінчила факультет іноземних мов Дрогобицького педінституту, але вже на початку 2000-х змінила профіль і здобула юридичний фах у ЛНУ ім. Івана Франка.

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Згодом вона поглиблювала знання у Кембриджі, Київській школі економіки та лондонській International Compliance Association.

Юридична кар’єра Мудрої стартувала 2003 року на підприємстві «НПК-Галичина», а з 2006 року Мудра працювала у банківському секторі столиці — у «Трансбанку», Swedbank та «Правекс Банку». Ключовим етапом став 2015 рік і перехід до «Ощадбанку», де вона очолила юридичну команду під час підготовки міжнародного позову проти Росії за збитки від анексії Криму.

Перемога в арбітражі зі стягненням понад 1,3 млрд доларів забезпечила Мудрій високий статус у професійних колах.

У травні 2022 року її призначили заступницею міністра юстиції. На цій посаді Мудра опікувалася конфіскацією російських статків, розбудовою Міжнародного реєстру збитків у Гаазі та підготовкою Спеціального трибуналу щодо агресії РФ, за що торік отримала орден княгині Ольги III ступеня.

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Наприкінці березня 2024 року вона обійняла посаду заступниці керівника Офісу Президента, змінивши Андрія Смирнова, який отримав підозру через можливу легалізацію коштів шляхом побудови маєтків в Одеській області. До зони відповідальності Мудрої увійшли судова реформа, зокрема, координація роботи ВРП, ВККС та перемовини з МВФ щодо створення спеціалізованих адміністративних судів.

Статки, елітні закупівлі та гучні епізоди

Паралельно з кар’єрним злетом Мудра опинилася в полі зору журналістів. Згідно з її деклараціями, вона стала однією з найзаможніших посадовиць ОП. Жінка вказала близько 250 тис. доларів у банках Тель-Авіва, а також елітні прикраси Graff та Cartier.

Увагу розслідувачів привернули й операції з нерухомістю. 2018 року Мудра придбала квартиру в ЖК «Аристократ» за ринковою ціною близько 1400 доларів за квадратний метр. А її цивільний чоловік, Павло Поляруш, керівник управління проблемних активів НБУ, оформив житло на 90 кв. м у тому ж будинку лише по 333 долари за метр.

Частину майна родина оформлювала на родичів, зокрема, на матір Мудрої в Ізраїлі, а доньці на повноліття придбала Lexus RX.

Восени 2024 року Поляруш втрапив у скандал, коли напідпитку створив аварійну ситуацію та погрожував нагородним пістолетом військовослужбовцю Андрію Трацевському.

Сама Мудра відмовилася коментувати підозри.

«Фрагменти розмов, які сьогодні оприлюднюють частинами й поза контекстом, коментуватиму після ознайомлення з матеріалами справи. Соцмережі — це не місце, де встановлюють істину. Разом з адвокатами надам розгорнуту позицію предметно, по суті кожного епізоду».

НАБУ розкрило масштабну схемy рейдерства: хто брав участь

Нагадаємо, НАБУ та САП оприлюднили нові матеріали та записи розмов у межах спецоперації «Форест Гамп» під назвою «Феміда», викривши масштабну рейдерську схему.

За даними слідства, учасники організації незаконно заволоділи активами підприємств на понад 248 млн грн, а також намагалися контролювати об’єкти нерухомості в Києві вартістю понад 207 млн грн, а в центральній частині Києва — на суму понад 500 млн грн. На фінансування схеми могли спрямувати щонайменше 514 тис. дол.

До реалізації оборудки могли бути причетні чинні і колишні нардепи, високопосадовці Офісу президента та Мін’юсту, судді й хакери. Для цього застосовували підроблені документи та судові рішення, втручалися в державні реєстри, створювали фіктивні борги й впливали на розгляд скарг у Мін’юсті, обговорюючи винагороди за потрібні рішення. Досудове розслідування наразі триває.

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