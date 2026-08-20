Геолокація 24/7 — турбота чи тотальний контроль / © Associated Press

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Колись, щоб повідомити близьким, де ми перебуваємо, потрібно було зателефонувати, написати SMS або домовитися заздалегідь про зустріч. Сьогодні достатньо одного натискання і людина, якій ви дозволили доступ, бачить вашу геолокацію практично у реальному часі.

Функція, яка спочатку створювалася як зручний інструмент безпеки, поступово стала частиною повсякденного цифрового етикету. Батьки хочуть знати, де їхні діти. Партнери можуть ділитися геолокацією одне з одним. Друзі використовують її, щоб швидше зустрітися в місті. Проблема починається там, де можливість ділитися місцем перебування перетворюється на негласний обов’язок, про це розповіло видання Real Simple.

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Від функції безпеки до соціальної норми

Звичка постійно бачити друзів на карті формувалася поступово. Важливу роль у цьому відіграли соціальні мережі. Наприклад, популярною стала функція Snap Map у Snapchat. Вона дозволила користувачам бачити місцеперебування друзів на карті, хоча при цьому залишалася можливість вимкнути показ геолокації.

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Однак культура постійної онлайн-присутності сформувалася ще раніше. Люди почали публікувати фото з ресторанів, позначати конкретні локації, показувати, де проводять вечір або відпочивають на вихідних. Те, що колись вважалося особистою інформацією, поступово стало своєрідною соціальною валютою.

Сьогодні вже нікого особливо не дивує, якщо близький друг знає, де ви перебуваєте. А от відмова поділитися геолокацією іноді може сприйматися як щось підозріле. І ось тут виникає цікаве питання, чи справді ми ділимося геолокацією тому, що хочемо цього, чи тому, що так тепер заведено.

Коли геолокація справді допомагає

Насправді функція може бути дуже корисною, особливо коли йдеться про безпеку. Наприклад, якщо ви вперше зустрічаєтеся з людиною, з якою познайомилися онлайн, цілком розумно повідомити близькому другові, куди саме ви йдете. У такій ситуації геолокація може бути додатковим способом переконатися, що з вами все гаразд.

Так само вона може стати у пригоді під час подорожей, вечірніх прогулянок, походів, поїздок у незнайомі місця чи просто тоді, коли друзі намагаються знайти одне одного у великому місті. Ключове слово тут — навмисно.

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Варто сприймати геолокацію передусім як інструмент безпеки для невеликого кола людей, яким ви справді довіряєте, а не як функцію, яка має бути увімкнена для всіх і завжди.

Коли це вже контроль

Постійна доступність вашої геолокації може непомітно змінювати саму природу стосунків. Наприклад, якщо партнер бачить, де ви перебуваєте, у нього може виникати спокуса запитувати, чому ви затрималися в певному місці, чому йшли не тією дорогою чи чому перебуваєте десь довше, ніж він очікував.

Іноді це може бути просто цікавість, але якщо людина регулярно вимагає пояснень щодо кожного переміщення, геолокація перестає бути інструментом турботи та стає інструментом контролю.

Важливо пам’ятати, що довіра не вимірюється постійною доступністю до чужої карти. Навіть у близьких стосунках нормально мати право на приватність і не пояснювати кожен свій крок.

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Відпустка — час свободи

Є ще один цікавий парадокс. Для багатьох людей відпустка — чи не єдиний момент, коли вони дозволяють собі вимкнути постійний цифровий контроль. Ми їдемо за місто, в іншу країну, на море і раптом хочеться менше бути онлайн. Не відповідати миттєво на повідомлення, не публікувати кожну точку маршруту та не перевіряти, де перебувають усі знайомі.

Саме тому подорожі можуть стати своєрідним тренуванням цифрових кордонів. Відпочинок — не лише зміна географічної точки, а ще й можливість на певний час перестати бути постійно доступними.

Підлітки

Питання приватності стає ще важливішим, коли йдеться про дітей та підлітків. Для покоління, яке виросло зі смартфоном у руці, сама ідея того, що місце перебування — це приватна інформація, може сприйматися зовсім інакше, ніж старшими поколіннями.

Для підлітка нормально показувати друзям, де він перебуває, зустрічатися за допомогою карти чи використовувати геолокацію під час прогулянок. Але важливо розуміти, хто саме отримує доступ до цієї інформації, навіщо вона потрібна та як довго людина може її бачити.

Це стосується не лише геолокації, те саме правило працює для фотографій, сторіс, геотегів та публічних профілів, адже цифровий слід може бути значно довшим, ніж здається у момент публікації. Технологія сама по собі не є проблемою, питання у тому, як ми нею користуємося.

Здорові кордони

Перш за все варто переглянути список людей, які мають доступ до вашої геолокації. Чи справді всім цим людям потрібно знати, де ви перебуваєте просто зараз та чи пам’ятаєте ви, коли й навіщо відкрили їм доступ. Корисно також домовитися з близькими про просте правило: геолокація — це можливість, а не доказ любові, довіри чи лояльності.

Якщо ви ділитеся нею з партнером, це має бути взаємним і добровільним рішенням. Якщо з друзями, то достатньо тих випадків, коли це справді зручно чи необхідно. Якщо йдеться про дітей, важливо пояснювати не лише правила, а й причини, пов’язані з безпекою та приватністю. Іноді найкраща цифрова звичка — просто натиснути «вимкнути».

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