Від "кінської ковдри" до форми мажоретки: два модні провали Діани

Принцеса Діана / © Getty Images

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Попри те, що сьогодні Діану вважають однією з найстильніших жінок свого часу, не всі її образи знаходили схвалення у публіки, і у модних фахівців.

Один із найвідоміших прикладів модного промаху — бірюзове картате пальто, створене Девідом та Елізабет Емануель, які також розробили весільну сукню Діани. Принцеса одягнула під час візиту до Італії 1985 року.

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Через незвичний картатий візерунок і крій вбрання критики охрестили його «кінською ковдрою». Особливо суперечливим видавався ансамбль у поєднанні з крислатим капелюшком, що згодом пальто опинилося серед речей, від яких Діана відмовилася, а потім його передали до благодійного магазину.

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Принцеса Діана / © Getty Images

Не менш неоднозначним став ансамбль від дизайнерки Кетрін Вокер, що нагадувала форму мажоретки. У ній Діана зустрічалася з військовослужбовцями 1987 року.

Образ отримав чимало негативних відгуків, однак стилістка принцеси Анна Гарві пояснювала, що Діана навмисно обрала саме такий дизайн. Вона хотіла таким чином зробити комплімент військовим і віддати данину їхній формі, а не просто продемонструвати екстравагантний образ.

Принцеса Діана / © Getty Images

Ці два приклади показують, що навіть у період формування свого знаменитого стилю Діана не боялася експериментувати. Іноді її сміливі рішення виявлялися не надто вдалими, проте саме ця готовність пробувати нове згодом допомогла їй створити стиль, яким загоплюються і сьогодні.

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