ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
76
Час на прочитання
1 хв

Від "кінської ковдри" до форми мажоретки: два модні провали Діани

Навіть у принцеси Діани, яку сьогодні вважають однією з найвпливовіших ікон стилю, траплялися модні провали.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Принцеса Діана

Принцеса Діана / © Getty Images

Попри те, що сьогодні Діану вважають однією з найстильніших жінок свого часу, не всі її образи знаходили схвалення у публіки, і у модних фахівців.

Один із найвідоміших прикладів модного промаху — бірюзове картате пальто, створене Девідом та Елізабет Емануель, які також розробили весільну сукню Діани. Принцеса одягнула під час візиту до Італії 1985 року.

Через незвичний картатий візерунок і крій вбрання критики охрестили його «кінською ковдрою». Особливо суперечливим видавався ансамбль у поєднанні з крислатим капелюшком, що згодом пальто опинилося серед речей, від яких Діана відмовилася, а потім його передали до благодійного магазину.

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Не менш неоднозначним став ансамбль від дизайнерки Кетрін Вокер, що нагадувала форму мажоретки. У ній Діана зустрічалася з військовослужбовцями 1987 року.

Образ отримав чимало негативних відгуків, однак стилістка принцеси Анна Гарві пояснювала, що Діана навмисно обрала саме такий дизайн. Вона хотіла таким чином зробити комплімент військовим і віддати данину їхній формі, а не просто продемонструвати екстравагантний образ.

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Ці два приклади показують, що навіть у період формування свого знаменитого стилю Діана не боялася експериментувати. Іноді її сміливі рішення виявлялися не надто вдалими, проте саме ця готовність пробувати нове згодом допомогла їй створити стиль, яким загоплюються і сьогодні.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie