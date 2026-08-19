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- Зірки і мода
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Діана шокувала світ, а її костюм став сенсацією: історія вбрання, яке розкупили за ніч
Як один вихід принцеси привернув увагу не лише до неї, а й до молодої дизайнерки, яка стояла за її образом.
Наприкінц 1993 року Діана приголомшила світ несподіваною промовою, в якій оголосила про свій відхід від публічного життя.
«Я не усвідомлювала, наскільки всепоглинаючою може стати ця увага», — сказала вона.
Діана виголосила свою промову в темно-зеленому костюмі зі спідницею від Аманди Вейклі. Жакет мав виразну лінію плечей, а поєднання твілу та оксамиту надавало йому стриманої елегантності. На багатьох чорно-білих фотографіях він здавався чорним.
Як зазначає письменниця та журналістка Елізабет Голмс у книжці HRH: So Many Thoughts on Royal Style, Діана приділяла особливу увагу тому, як її одяг працював на публічний образ.
«Очевидно, вона почувалася в ньому впевнено», — сказала Вейклі.
Але Вейклі й досі дивує, як саме її ім’я стало пов’язуватися з цим образом. У ті часи дизайнерів нечасто згадували як авторів одягу. Будь-який зв’язок із принцесою Уельською здебільшого залишався лише припущенням, адже дизайнер не хотів би поставити під загрозу свої стосунки з королівською родиною, публічно розповідаючи про них. Для Діани це був один із непростих моментів, а для Вейклі, яка тоді лише починала кар’єру, — переломний.
«Про це писали всі газети», — згадувала вона. «Для мене це справді стало каталізатором».
Вона відкрила свій магазин лише нещодавно й мала в наявності п’ятнадцять подібних костюмів. Їх розкупили за одну ніч.