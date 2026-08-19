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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
209
Час на прочитання
2 хв

Діана шокувала світ, а її костюм став сенсацією: історія вбрання, яке розкупили за ніч

Як один вихід принцеси привернув увагу не лише до неї, а й до молодої дизайнерки, яка стояла за її образом.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Принцеса Діана

Принцеса Діана / © Getty Images

Наприкінц 1993 року Діана приголомшила світ несподіваною промовою, в якій оголосила про свій відхід від публічного життя.

«Я не усвідомлювала, наскільки всепоглинаючою може стати ця увага», — сказала вона.

Принцеса Діана, 1993 рік / © Getty Images

Принцеса Діана, 1993 рік / © Getty Images

Діана виголосила свою промову в темно-зеленому костюмі зі спідницею від Аманди Вейклі. Жакет мав виразну лінію плечей, а поєднання твілу та оксамиту надавало йому стриманої елегантності. На багатьох чорно-білих фотографіях він здавався чорним.

Як зазначає письменниця та журналістка Елізабет Голмс у книжці HRH: So Many Thoughts on Royal Style, Діана приділяла особливу увагу тому, як її одяг працював на публічний образ.

«Очевидно, вона почувалася в ньому впевнено», — сказала Вейклі.

Але Вейклі й досі дивує, як саме її ім’я стало пов’язуватися з цим образом. У ті часи дизайнерів нечасто згадували як авторів одягу. Будь-який зв’язок із принцесою Уельською здебільшого залишався лише припущенням, адже дизайнер не хотів би поставити під загрозу свої стосунки з королівською родиною, публічно розповідаючи про них. Для Діани це був один із непростих моментів, а для Вейклі, яка тоді лише починала кар’єру, — переломний.

Принцеса Діана, 1993 рік / © Getty Images

Принцеса Діана, 1993 рік / © Getty Images

«Про це писали всі газети», — згадувала вона. «Для мене це справді стало каталізатором».

Вона відкрила свій магазин лише нещодавно й мала в наявності п’ятнадцять подібних костюмів. Їх розкупили за одну ніч.

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