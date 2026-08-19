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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Вже на відпочинку: королева Камілла сходила з родиною на шопінг

Королева Камілла та король Чарльз перебувають у Шотландії на своєму щорічному відпочинку наприкінці літа у замку Балморал.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Камілла

Королева Камілла / © Getty Images

Днями королеву Каміллу заскочили з родиною в Баллатері, невеликому містечку приблизно за вісім миль від замку. Її супроводжували сестра Аннабель Елліот, дочка Лора Лопес та онука Еліза.

Фотографіями поділився журнал People.

Відомо також, що з Каміллою перебувають її 16-річні онуки Гас та Гаррі Лопес, але підлітки швидко повернулися до машини і тому не потрапили до об'єктивів фотографів.

Одягнена в повсякденний одяг — джинси, штани, светр і куртку, Камілла була помічена в книгарні та спеціалізованому магазині, що продає шотландський кашемір.

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Нагадаємо, щоліта в серпні монарх вирушає до Шотландії на відпочинок. Традиційно короля там відвідує вся родина чи більша її частина. Королева Камілла також приїжджає зі своїми дітьми та онуками.

Раніше стало відомо, що брат Чарльза – принц Ендрю відмовився відвідувати Балморал цього року.

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