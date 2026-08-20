Сім правнучок королеви Єлизавети II, яких назвали на честь монархині

Принцеса Шарлотта, принцеса Аделаїда, Лена Тіндалл / © Getty Images

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Ми зібрали всіх правнучок королеви Єлизавети, названих на її честь.

Аделаїда Елізабет Анінна Бруксбенк

Аделаїда Елізабет Анінна Бруксбенк / © Instagram принцеси Євгенії

Принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк вітали свою третю дитину 3 серпня 2026 року. Новонароджену назвали Аделаїдою Елізабет Анніною Бруксбенк, і вона стала першою дочкою для пари, у якої є старші сини Август Філіп Гоук та Ернест Джордж Ронні.

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«Ми дуже раді представити вам Аделаїду Елізабет Анніну Бруксбанк, - написала принцеса Євгенія. — «Вона названа на честь трьох людей, яких ми любимо і якими захоплюємося в минулому та теперішньому, включаючи її прабабусю, яку ми дуже любимо».

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Афіна Елізабет Роуз і Сієна Елізабет Мапеллі-Моцці

Афіна Елізабет Роуз / © Instagram британської королівської сім'ї

Принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі Моцці назвали обох своїх дочок на честь покійної королеви. Їхня молодша дочка, Афіна Елізабет Роуз народилася 25 січня 2025 року в лікарні Челсі та Вестмінстера в Лондоні. А старша дочка пари, Сієнна Елізабет, народилася 18 вересня 2021 року, пише People.

Едоардо з дочкою Сієнною та сином Крістофером / © Instagram британської королівської сім'ї

Принцеса Лілібет Діана Сассекська

На відміну від решти своїх кузенів, принц Гаррі обрав дещо інше ім'я, назвавши свою дочку на честь королеви. Гаррі та його дружина Меган Маркл вітали Лілібет Діану 4 червня 2021 року.

Принц Гаррі з дочкою Лілібет / © Instagram Меган Маркл

Лілібет - це прізвисько, дане королеві Єлизаветі в дитинстві членами її сім'ї. Коли принц Філіп помер у квітні 2021 року, королева поклала на його труну рукописну записку, підписану від імені Лілібет. Вважається, що Філіп був останньою людиною в житті королеви, хто називав її цим ім'ям.

Шарлотта Елізабет Діана

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Єдина дочка принца Вільяма та принцеси Кейт також отримала ім'я на честь своєї прабабусі. Шарлотта Елізабет Діана народилася 2 травня 2015 року, через два роки після старшого брата, принца Джорджа. Принц Луї приєднався до сім'ї через три роки, 23 квітня 2018 року.

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Лена Елізабет Тіндалл

Лена Елізабет Тіндалл / © Getty Images

Друга дочка Зари та Майка Тіндаллів народилася 18 червня 2018 року. Вона середня дитина в сім'ї, між старшою сестрою Мією Грейс (народилася 17 січня 2014 року) та молодшим братом Лукасом Філіпом (народився 21 березня 2021 року).

Айла Елізабет Філліпс

Айла Елізабет Філліпс / © Getty Images

Син принцеси Анни, Пітер Філліпс, віддав шану двом важливим жінкам у своєму житті, даючи імена своїм двом дочкам.

Його первістка - і першу правнучку королеви - звуть Саванна Анна, на честь його матері, а другу дочку звуть Айла Елізабет, на честь королеви Єлизавети. Обидві дочки - від його колишньої дружини Отем Келлі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про королівських осіб, на честь яких було названо квіти.

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