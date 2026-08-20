Семь правнучек королевы Елизаветы II, которых назвали в честь монарха

Принцесса Шарлотта, принцесса Аделаида, Лена Тиндалл / © Getty Images

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Мы собрали всех правнуков королевы Елизаветы, названных в ее честь.

Аделаида Элизабет Анинна Бруксбэнк

Аделаида Элизабет Анинна Бруксбэнк / © Instagram принцессы Евгении

Принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк приветствовали своего третьего ребенка 3 августа 2026 года. Новорожденную назвали Аделаидой Элизабет Анниной Бруксбэнк, и она стала первой дочерью для пары, у которой есть старшие сыновья Август Филип Хоук и Эрнест Джордж Ронни.

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«Мы очень рады представить вам Аделаиду ​​Элизабет Аннину Бруксбанк, — написала принцесса Евгения. — «Она названа в честь трех людей, которых мы любим и которыми восхищаемся в прошлом и настоящем, включая ее прабабушку, которую мы очень любим».

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Афина Элизабет Роуз и Сиенна Элизабет Мапелли-Моцци

Афина Элизабет Роуз / © Instagram британской королевской семьи

Принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли Моцци назвали обеих своих дочерей в честь покойной королевы. Их младшая дочь, Афина Элизабет Роуз родилась 25 января 2025 года в больнице Челси и Вестминстера в Лондоне. А старшая дочь пары, Сиенна Элизабет, родилась 18 сентября 2021 года, пишет People.

Эдоардо с дочерью Сиенной и сыном Кристофером / © Instagram британской королевской семьи

Принцесса Лилибет Диана Сассекская

В отличие от остальных своих кузенов, принц Гарри выбрал несколько иное имя, назвав свою дочь в честь королевы. Гарри и его жена Меган Маркл приветствовали Лилибет Диану 4 июня 2021 года.

Принц Гарри с дочерью Лилибет / © Instagram Меган Маркл

Лилибет — это прозвище, данное королеве Елизавете в детстве членами ее семьи. Когда принц Филипп умер в апреле 2021 года, королева положила на его гроб рукописную записку, подписанную от имени «Лилибет». Считается, что Филипп был последним человеком в жизни королевы, кто называл ее этим именем.

Шарлотта Элизабет Диана

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Единственная дочь принца Уильяма и принцессы Кейт также получила имя в честь своей прабабушки. Шарлотта Элизабет Диана родилась 2 мая 2015 года, через два года после старшего брата, принца Джорджа. Принц Луи присоединился к семье три года спустя, 23 апреля 2018 года.

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Лена Элизабет Тиндалл

Лена Элизабет Тиндалл / © Getty Images

Вторая дочь Зары и Майка Тиндалла родилась 18 июня 2018 года. Она средний ребенок в семье, между старшей сестрой Мией Грейс (родилась 17 января 2014 года) и младшим братом Лукасом Филиппом (родился 21 марта 2021 года).

Айла Элизабет Филлипс

Айла Элизабет Филлипс / © Getty Images

Сын принцессы Анны, Питер Филлипс, отдал дань уважения двум важным женщинам в своей жизни, давая имена своим двум дочерям.

Его первенца — и первую правнучку королевы — зовут Саванна Анна, в честь его матери, а вторую дочь зовут Айла Элизабет, в честь королевы Елизаветы. Обе дочери — от его бывшей жены Отем Келли.

Напомним, ранее мы рассказывали про королевских особ, в честь которых были названы цветы.

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