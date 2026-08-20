Красный или белый лук: диетологи объяснили, какой полезнее

Лук / © pexels.com

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Диетологи отмечают, что красный лук содержит больше антиоксидантов, включая антоцианы и кверцетин, которые могут помогать защищать клетки от повреждений и поддерживать здоровье сердца. В то же время белый лук является источником витамина С, фолиевой кислоты и клетчатки, а также может быть более легким для пищеварения.

Об этом пишет Prevention.

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По данным USDA, в 100 г красного лука содержится около 44 калорий, 10 г углеводов и 2 г клетчатки, тогда как такое же количество белого лука имеет около 36 калорий, 8 г углеводов и 1 г клетчатки. Оба вида лука практически не содержат жира и могут добавлять вкус блюдам без значительного увеличения их калорийности.

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В то же время людям с чувствительным пищеварением следует учитывать, что лук содержит фруктаны, которые могут вызвать вздутие и газообразование, в частности у людей с синдромом раздраженного кишечника. По словам специалистов, белый лук в некоторых случаях переносится легче.

Диетологи отмечают, что обе разновидности могут быть частью здорового рациона и подходят людям, которые следят за весом. Так что однозначно назвать один вид лучшим невозможно: красный лук имеет преимущество по содержанию антиоксидантов, а белый может быть более комфортным для пищеварения.

Как мы писали ранее, лук полезен, но подходит далеко не всем. Ее употребление может усугублять состояние людей с гастритом, язвой, панкреатитом, колитом и другими заболеваниями пищеварительной системы. Также лук может вызывать аллергические реакции или обострять симптомы астмы. Людям с чувствительным желудком следует ограничить его количество в рационе.

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