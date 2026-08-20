Известная украинская звезда разгневалась от увиденного ДТП Поляковой и эмоционально вспомнила случай Скрябина

Оля Полякова, alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

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Украинская репер alyona alyona эмоционально отреагировала на аварию, в которую попала певица Оля Полякова вместе с дочерью Машей.

Артистка обратила внимание не только на сам факт ДТП, но и странное поведение мужчины, с которым Полякова вступила в конфликт после столкновения.

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Так, в своем фотоблоге alyona alyona распространила информацию об инциденте и поделилась своими предположениями. Репер обратила внимание на то, что в последнее время Полякова делала публичные заявления на острые общественно-политические темы, в частности, высказывалась о работе ТЦК и свободе слова в Украине.

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На этом фоне alyona alyona заявила, что не исключает даже провокации и «заказа». В то же время артистка не привела доказательств такой версии, а ее слова являются лишь личным предположением. Так что никаких подтверждений нет.

Сторис alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

К такому выводу артистка пришла, когда увидела агрессивное и странное поведение неизвестного мужчины, набросившегося на Олю в момент фиксации последствий ДТП. В порыве гнева за действия незнакомца alyona alyona сравнила ситуацию с музыкантом Кузьмой Скрябиным.

«Еще и телефон выбивает, чтобы отпетлять от ответственности. Оля, держись. Не удивлюсь, если это заказ. Кузьму все помнят», — написала репер.

Как известно, в свое время вокруг смерти музыканта в ДТП действительно ходило много сплетен. В частности, многие поклонники годами преследуют версию «заказного убийства» из-за регулярной критики власти со стороны Андрея Кузьменко при жизни. При этом официальной версией следствия является потеря вождения авто вследствие сложных погодных условий и гололеда, в результате чего транспорт выехал на встречную полосу.

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Что известно о ДТП Поляковой

Авария произошла вечером 19 августа. Автомобиль Оли Поляковой после столкновения с другой легковушкой оказался в кювете. Ее дочь Маша получила травму носа и зуба, после чего девушку забрала скорая помощь.

Сама певица впоследствии показала поврежденный автомобиль и рассказала, что, по предварительной информации, за рулем другой машины могла находиться женщина, которая якобы совершала разворот на дороге. Кто именно находился за рулем и что стало причиной столкновения, окончательно не установлено. Также неизвестно, кем являлся мужчина, с которым Полякова поссорилась после аварии.

Пока правоохранители выясняют обстоятельства аварии, в СМИ раскрыли место, где произошел инцидент с участием звездной семьи Поляковых.

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