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В Украину возвращаются жара и духота — прогноз на 21 августа
Жара возвращается, но местами пройдут дожди.
Погода в Украине в пятницу, 21 августа, будет находиться под влиянием жары. Самая низкая ночная температура воздуха +17 градусов в этот день ожидается в Луганской области и в Крыму, самая высокая дневная температура +35 градусов в Черновицкой области.
Об этом сообщил «Укргидрометцентр».
Прогноз погоды на 21 августа
В западных областях переменная облачность, местами солнечно, без осадков, местами небольшой дождь. Средняя ночная температура воздуха +18+21 градус, дневная +30+32 градуса.
В северных областях переменная облачность, местами облачно, небольшой или умеренный дождь. Ночная температура воздуха +19+21 градус, дневная +27+30 градусов.
В центральных областях солнечно, ясно, без осадков. Ночная температура воздуха +20+22 градуса, дневная +31+33 градуса.
В южных областях солнечно, ясно, без осадков. Ночная температура воздуха +20+22 градуса, дневная +26+30 градусов.
В восточных областях солнечно, ясно, без осадков. Ночная температура воздуха +19+21 градус, дневная +28+32 градуса.
Ранее синоптик Виталий Постригань сообщил, что с 20 августа жара будет набирать градусов. Главная причина — с южных широт в Украину снова начнет поступать субтропический воздух.