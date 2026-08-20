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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Украину возвращаются жара и духота — прогноз на 21 августа

Жара возвращается, но местами пройдут дожди.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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В пятницу будет жарко

В пятницу будет жарко / © Associated Press

Погода в Украине в пятницу, 21 августа, будет находиться под влиянием жары. Самая низкая ночная температура воздуха +17 градусов в этот день ожидается в Луганской области и в Крыму, самая высокая дневная температура +35 градусов в Черновицкой области.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

Прогноз погоды на 21 августа

  • В западных областях переменная облачность, местами солнечно, без осадков, местами небольшой дождь. Средняя ночная температура воздуха +18+21 градус, дневная +30+32 градуса.

  • В северных областях переменная облачность, местами облачно, небольшой или умеренный дождь. Ночная температура воздуха +19+21 градус, дневная +27+30 градусов.

  • В центральных областях солнечно, ясно, без осадков. Ночная температура воздуха +20+22 градуса, дневная +31+33 градуса.

  • В южных областях солнечно, ясно, без осадков. Ночная температура воздуха +20+22 градуса, дневная +26+30 градусов.

  • В восточных областях солнечно, ясно, без осадков. Ночная температура воздуха +19+21 градус, дневная +28+32 градуса.

Ранее синоптик Виталий Постригань сообщил, что с 20 августа жара будет набирать градусов. Главная причина — с южных широт в Украину снова начнет поступать субтропический воздух.

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