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От "лошадиного одеяла" до формы мажоретки: два модных промаха Дианы
Даже у принцессы Дианы, которую сегодня считают одной из самых влиятельных икон стиля, случались модные промахи.
Несмотря на то, что сегодня Диану считают одной из самых стильных женщин своего времени, не все её образы находили одобрение ни у публики, ни у модных экспертов.
Один из самых известных примеров модной оплошности — бирюзовое клетчатое пальто, созданное Дэвидом и Элизабет Эмануэль, которые также разработали свадебное платье Дианы. Принцесса надела его во время визита в Италию в 1985 году.
Из-за необычного клетчатого узора и кроя наряда критики прозвали его «лошадиным одеялом». Особенно спорным казался этот ансамбль в сочетании с широкополой шляпкой, в результате чего пальто оказалось среди вещей, от которых Диана отказалась, а затем его передали в благотворительный магазин.
Не менее неоднозначным стал наряд от дизайнера Кэтрин Уокер, напоминавший форму мажоретки. В нём Диана встречалась с военнослужащими в 1987 году.
Этот образ получил немало негативных отзывов, однако стилистка принцессы Анна Харви объясняла, что Диана намеренно выбрала именно такой дизайн. Она хотела таким образом сделать комплимент военным и отдать дань уважения их форме, а не просто продемонстрировать экстравагантный образ.
Эти два примера показывают, что даже в период становления своего знаменитого стиля Диана не боялась экспериментировать. Иногда её смелые решения оказывались не слишком удачными, однако именно эта готовность пробовать новое впоследствии помогла ей создать стиль, которым восхищаются и сегодня.