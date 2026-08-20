От "лошадиного одеяла" до формы мажоретки: два модных промаха Дианы

Принцесса Диана / © Getty Images

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Несмотря на то, что сегодня Диану считают одной из самых стильных женщин своего времени, не все её образы находили одобрение ни у публики, ни у модных экспертов.

Один из самых известных примеров модной оплошности — бирюзовое клетчатое пальто, созданное Дэвидом и Элизабет Эмануэль, которые также разработали свадебное платье Дианы. Принцесса надела его во время визита в Италию в 1985 году.

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Из-за необычного клетчатого узора и кроя наряда критики прозвали его «лошадиным одеялом». Особенно спорным казался этот ансамбль в сочетании с широкополой шляпкой, в результате чего пальто оказалось среди вещей, от которых Диана отказалась, а затем его передали в благотворительный магазин.

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Принцесса Диана / © Getty Images

Не менее неоднозначным стал наряд от дизайнера Кэтрин Уокер, напоминавший форму мажоретки. В нём Диана встречалась с военнослужащими в 1987 году.

Этот образ получил немало негативных отзывов, однако стилистка принцессы Анна Харви объясняла, что Диана намеренно выбрала именно такой дизайн. Она хотела таким образом сделать комплимент военным и отдать дань уважения их форме, а не просто продемонстрировать экстравагантный образ.

Принцесса Диана / © Getty Images

Эти два примера показывают, что даже в период становления своего знаменитого стиля Диана не боялась экспериментировать. Иногда её смелые решения оказывались не слишком удачными, однако именно эта готовность пробовать новое впоследствии помогла ей создать стиль, которым восхищаются и сегодня.

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