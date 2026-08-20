Можно ли кормить собаку из своей тарелки / © Associated Press

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Собака смотрит на вас большими глазами, пока вы ужинаете, а вы стараетесь не поддаться на провокацию. Скорее всего, вам знакома такая ситуация. Многие владельцы считают, что еда со стола неизбежно превратит питомца в профессионального попрошайку. Однако, как утверждает кинолог и ветеринар Джоли Стегемоллер проблема не столько в самом факте угощения, сколько в том, что именно, когда и в каком количестве получает собака, об этом рассказало издание Good Housekeeping.

Кусочек со стола — не всегда плохая идея

По мнению кинолога, правильно подобранный корм может даже способствовать воспитанию. Например, во время приготовления ужина можно приучать собаку спокойно лежать на своём месте и вознаграждать её за это маленькими кусочками разрешённых овощей или лакомствами.

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Такой подход меняет саму логику, ведь вместо того, чтобы собака крутилась под ногами и требовала еду, она понимает, что пребывание на лежанке может принести вознаграждение.

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Не всё, что вы едите, можно давать собаке

Здесь важно не путать «поделиться ужином» с «отдать собаке всё, что есть на тарелке». Некоторые привычные для человека продукты токсичны для собак. Среди них — шоколад, чеснок, ксилит и алкоголь. Опасными также могут быть острые кости, которые способны вызвать травмы пищеварительного тракта.

Поэтому, прежде чем угостить питомца продуктом, который он раньше не ел, стоит проверить его безопасность в надежном ветеринарном источнике.

Самая большая проблема — количество

Даже безопасная пища может навредить, если её слишком много. Одна из главных проблем, о которой говорит Стегемоллер, — лишний вес. Ожирение затрудняет подвижность собак и повышает риск развития эндокринных и других заболеваний. Избыток «человеческой» пищи также может вызвать рвоту, диарею или панкреатит.

Особенно коварны калорийные продукты. Для маленькой собаки даже небольшой кусочек сыра может быть эквивалентом нескольких чизбургеров для человека. Поэтому беконный жир или большие порции сыра точно не стоит превращать в ежедневную награду.

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А вот немного яичницы в качестве особого угощения — это совсем другое дело.

Овощи и фрукты

Среди любимых вариантов ветеринара — фрукты и овощи, например, яблоки и ягоды могут стать ценной наградой во время обучения, если они подходят конкретной собаке. В этом есть и приятный бонус, ведь в отличие от костей и некоторых твёрдых жевательных лакомств, овощи не создают такого риска повреждения зубов.

Кроме того, сам звук нарезки овощей может стать для собаки сигналом того, что сейчас будет что-то интересное. Это удобно использовать для отработки команд, трюков или закрепления привычки оставаться на месте, пока вы готовите.

Итак, кормить ли собаку из своей тарелки или нет — это личный выбор каждого владельца. Однако категорическое «никогда» не является обязательным условием хорошего воспитания.

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