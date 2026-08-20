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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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155
Время на прочтение
1 мин

60-летняя Холли Берри позировала в кружевном боди на мексиканском курорте

Звезда в компании возлюбленного отправилась в романтическое путешествие, приуроченное к ее юбилею.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Холли Берри

Холли Берри / © Instagram Холли Берри

60-летняя актриса, продюсер, лауреат «Оскара», «Золотого глобуса» и «Эмми» — Холли Берри — продолжает делиться в своем Instagram яркими кадрами с тропического отдыха, который устроила в честь своего юбилея. На этот раз актриса показала фотографии с возлюбленным, музыкантом Ван Хантом, и продемонстрировала эффектный пляжный образ.

На одном из снимков звезда позирует на берегу в черном кружевном боди, которое подчеркнуло ее фигуру. Образ она дополнила черной шляпой и украшениями.

Холли Берри / © Instagram Холли Берри

Холли Берри / © Instagram Холли Берри

Не обошлось и без романтики. На фотографиях актриса нежно обнимается с Ван Хантом у бассейна, проводит с ним время на пляже и наслаждается совместным отдыхом на яхте. Пара также устроила ужин на берегу и посетила спа.

Холли Берри с возлюбленным / © Instagram Холли Берри

Холли Берри с возлюбленным / © Instagram Холли Берри

Холли Берри с возлюбленным / © Instagram Холли Берри

Холли Берри с возлюбленным / © Instagram Холли Берри

Холли Берри / © Instagram Холли Берри

Холли Берри / © Instagram Холли Берри

Холли Берри с возлюбленным / © Instagram Холли Берри

Холли Берри с возлюбленным / © Instagram Холли Берри

Поездка стала частью празднования 60-летия Берри, которое актриса отметила 14 августа. Судя по кадрам, юбилей она решила провести максимально расслабленно — наслаждаясь природой, морем и компанией жениха.

Холли Берри с возлюбленным / © Instagram Холли Берри

Холли Берри с возлюбленным / © Instagram Холли Берри

Холли Берри / © Instagram Холли Берри

Холли Берри / © Instagram Холли Берри

Холли Берри с возлюбленным / © Instagram Холли Берри

Холли Берри с возлюбленным / © Instagram Холли Берри

Берри не скрывает, что с возрастом чувствует себя все увереннее. В последнее время актриса неоднократно делилась откровенными фотографиями с отдыха и подчеркивала, что воспринимает 60-летие как новый этап жизни, который хочется встречать с удовольствием и без лишних ограничений.

Ранее, напомним, Холли Берри позировала в прозрачном вязаном платье.

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