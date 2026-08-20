- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 227
- Время на прочтение
- 2 мин
Звезда "Баварии" во второй раз за три дня потерял сознание во время матча
Джамал Мусиала имеет проблемы со здоровьем.
Атакующий полузащитник мюнхенской "Баварии" Джамал Мусиала потерял сознание во время товарищеского матча с "Хайденхаймом".
Об этом сообщает издание Bild.
Неприятный инцидент произошел на 65-й минуте поединка. 23-летний немецкий футболист упал на газон и потерял сознание спустя четыре минуты после выхода на замену.
Врачи немедленно выскочили на поле. После этого он с их помощью сумел подняться и сразу же был его заменен. Матч проходил при температуре 33 градуса по Цельсию.
Подобная ситуация случилась с Джамалом за несколько дней до этого в спарринге мюнхенцев против "Лейпцига".
Подробной информации и комментариев о состоянии здоровья Мусиалы со стороны немецкого гранда пока не было.
Сам игрок прокомментировал ситуацию на своей странице в Instagram.
"Прежде всего — со мной все хорошо! Я особенно благодарен за ваши сообщения и поддержку! Я понимаю, что многие из вас волнуются. Сегодня я хочу развеять эти беспокойства и кое-что объяснить: У меня обнаружили временные, кратковременные, но хорошо поддающиеся лечению, абсансы (кратковременное состояние рассеяния внимания или потери сознания неврологического характера — прим.), вызванные неврологической дисфункцией. Они могут приводить к моментам, которые случались в последнее время, например в матче против "Лейпцига" или недавно против "Хайденхайма".
Я знаю, что, на первый взгляд, это пугает, но для меня это сейчас часть повседневной жизни. Я нахожусь под лучшим медицинским наблюдением и настроен очень оптимистично. "Бавария" и мое близкое окружение всегда рядом со мной и поддерживают меня на этом пути. Важно отметить, что никакого дополнительного риска для здоровья нет. В тесном сотрудничестве и регулярном диалоге с экспертами моим личным желанием было принять этот вызов и с разрешения врачей-неврологов продолжать посвящать себя тому, что больше всего помогает моему выздоровлению: просто жить обычной жизнью и дальше отдаваться своей страсти — игре в футбол", — пояснил Мусиала.
В прошлом сезоне Мусиала провел 24 матча, в которых забил пять голов и отдал шесть ассистов. Также он отыграл четыре матча за сборную Германии на ЧМ-2026.
Новый сезон для "Баварии" начнется матчем за Суперкубок Германии против дортмундской "Боруссии", который состоится в субботу, 22 августа, начало — в 21:30 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что "Барселона" подписала обладателя "Золотого мяча" и лучшего футболиста ЧМ-2026.