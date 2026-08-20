Звезда "Баварии" во второй раз за три дня потерял сознание во время матча

Джамал Мусиала / © Associated Press

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Атакующий полузащитник мюнхенской "Баварии" Джамал Мусиала потерял сознание во время товарищеского матча с "Хайденхаймом".

Об этом сообщает издание Bild.

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Неприятный инцидент произошел на 65-й минуте поединка. 23-летний немецкий футболист упал на газон и потерял сознание спустя четыре минуты после выхода на замену.

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Врачи немедленно выскочили на поле. После этого он с их помощью сумел подняться и сразу же был его заменен. Матч проходил при температуре 33 градуса по Цельсию.

Подобная ситуация случилась с Джамалом за несколько дней до этого в спарринге мюнхенцев против "Лейпцига".

Подробной информации и комментариев о состоянии здоровья Мусиалы со стороны немецкого гранда пока не было.

Сам игрок прокомментировал ситуацию на своей странице в Instagram.

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"Прежде всего — со мной все хорошо! Я особенно благодарен за ваши сообщения и поддержку! Я понимаю, что многие из вас волнуются. Сегодня я хочу развеять эти беспокойства и кое-что объяснить: У меня обнаружили временные, кратковременные, но хорошо поддающиеся лечению, абсансы (кратковременное состояние рассеяния внимания или потери сознания неврологического характера — прим.), вызванные неврологической дисфункцией. Они могут приводить к моментам, которые случались в последнее время, например в матче против "Лейпцига" или недавно против "Хайденхайма".

Я знаю, что, на первый взгляд, это пугает, но для меня это сейчас часть повседневной жизни. Я нахожусь под лучшим медицинским наблюдением и настроен очень оптимистично. "Бавария" и мое близкое окружение всегда рядом со мной и поддерживают меня на этом пути. Важно отметить, что никакого дополнительного риска для здоровья нет. В тесном сотрудничестве и регулярном диалоге с экспертами моим личным желанием было принять этот вызов и с разрешения врачей-неврологов продолжать посвящать себя тому, что больше всего помогает моему выздоровлению: просто жить обычной жизнью и дальше отдаваться своей страсти — игре в футбол", — пояснил Мусиала.

В прошлом сезоне Мусиала провел 24 матча, в которых забил пять голов и отдал шесть ассистов. Также он отыграл четыре матча за сборную Германии на ЧМ-2026.

Новый сезон для "Баварии" начнется матчем за Суперкубок Германии против дортмундской "Боруссии", который состоится в субботу, 22 августа, начало — в 21:30 по киевскому времени.

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Ранее сообщалось, что "Барселона" подписала обладателя "Золотого мяча" и лучшего футболиста ЧМ-2026.

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