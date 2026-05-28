Холли Берри в ярком наряде с принтом и кружевом попала в объективы папарацци
59-летняя актриса давно не появлялась на публичных мероприятиях.
Холли Берри попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Актриса выглядела ярко в красном наряде с черным интересным флористическим принтом.
На ней было платье миди с черной кружевной вставкой на юбке и кардиган, который она накинула на плечи.
Аутфит Берри дополнила черными босоножками на шнуровке и шпильках. А еще она похвасталась новой прической — звезда сделала волнистую стрижку боб каре. Холли сделала макияж с коричневой помадой, уши украсила лаконичными золотыми серьгами, шею — золотой цепочкой, а руки — золотыми браслетами и кольцами.
