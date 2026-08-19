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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
218
Время на прочтение
2 мин

Какому знаку Зодиака повезет 20 августа

Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Близнецы

Близнецы / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 20 августа?

День активизации сил зла, о чем нужно помнить, за какое бы дело мы сегодня ни решили взяться. Под главный удар в такое время попадает психика, поэтому ее состоянию необходимо уделить особое внимание.

Возможно появление разнообразных страхов и даже фобий, следствием которых станет неадекватное поведение и чрезмерные переживания по самым разным поводам, включая незначительные. Звезды предостерегают нас от риска — в это время он может нести реальную опасность, которой, тем не менее, можно избежать, проявив осторожность.

Близнецы

Близнецы, несмотря на сложный эмоционально — и, как следствие, энергетически — день, могут, в отличие от представителей других знаков, рассчитывать на удачу во всех жизненных сферах. Но произойдет это только в том случае, если они сумеют сосредоточиться на хорошем и не станут «зависать» на плохом.

Такая линия поведения может оказаться для них — из-за присущей им двойственности натуры — непосильной: настроение у них меняется семь раз на день, поэтому очень важно зафиксироваться на позитиве на весь день.

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