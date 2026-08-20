Российские власти отказались от фестиваля впервые со времен пандемии / © Associated Press

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Российские власти ограничивают массовые собрания на Красной площади в Москве, вероятно, из-за опасений протестов и внутренних беспорядков.

Об этом говорится в отчете аналитиков ISW.

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В частности, организаторы военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» 17 августа объявили об отмене музыкального фестиваля, первоначально запланированного на 21-30 августа, «по причинам, не зависящим от организаторов».

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Россия ежегодно проводит музыкальный фестиваль «Спасская башня» на Красной площади с 2007 года (кроме 2020 года), и в нем принимают участие военные оркестры Министерства обороны России, Росгвардии, Федеральной службы безопасности (ФСБ) и других федеральных силовых структур. Российские власти также отменили ежегодный концерт на Красной площади ко Дню России, запланированный на 12 июня.

Украинский Центр противодействия дезинформации отметил, что отмена массовых мер состоялась после протестов против решения Верховного Суда России запретить оппозиционной партии «Яблоко» участвовать в выборах в Государственную Думу 18-20 сентября.

«Массированные публичные мероприятия на Красной площади, вероятно, будут привлекать большое количество сил безопасности, даже без опасения протестов или гражданских беспорядков, а отмена этих мер свидетельствует о том, что российские власти решили сохранить пропускную способность своих сил безопасности на фоне новых конкурирующих требований, возникающих из-за последствий войны в целом и украинской забастовочной», — считают эксперты.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российское руководство сосредоточило вокруг Москвы сразу три мощных кольца противовоздушной обороны. Для создания такого плотного купола врагу пришлось взыскать системы ПВО практически со всех уголков своей огромной территории, фактически оставив без должной защиты другие регионы и границы.

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