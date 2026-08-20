Новые детали по делу "Форест Гамп": Микитась был дома у Мудрой, когда к ней пришли с обысками— СМИ

Экс-нардеп Максим Микитась / © УНИАН

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Когда антикоррупционные органы пришли с обысками к теперь уже экс-заместительнице руководителя Офиса президента Ирины Мудрой, в этот момент у нее дома находился бывший народный депутат Максим Микитась.

Об этом сообщил журналист Михаил Ткач со ссылкой на источники «Украинской правды» в политических кругах.

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Из обнародованных записей НАБУ следует, что Микитась координировал процесс внесения залога за экс-министра энергетики Германа Галущенко.

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По словам источников в политических кругах, 19 августа, когда детективы НАБУ и прокуроры САП проводили обыски у Мудрой, в ее доме находился именно Микитась.

Спецоперация НАБУ и САП «Форест Гамп» — что известно

Напомним, 19 августа стало известно, что НАБУ и САП проводят спецоперацию «Форест Гамп» по разоблачению преступной организации во главе с действующими и бывшими нардепами, а также чиновниками Офиса президента, подозреваемыми в попытках установить контроль над Sense Bank и легализации 150 млн грн для внесения залога по делу «Мидас» за Галущенко.

НАБУ обнародовало аудиозаписи разговоров фигурантов, где обсуждались финансовые махинации в обход финмониторинга, кадровые назначения и то, что «коррупцию нужно систематизировать и контролировать».

По данным СМИ, к преступной организации могут быть причастны Мудрая, народный депутат Вадим Столар, Микитась и представители Sense Bank, в частности отстраненный председатель наблюдательного совета банка Николай Гладищенко.

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