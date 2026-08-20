ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1021
Время на прочтение
1 мин

Новые детали по делу "Форест Гамп": Микитась был дома у Мудрой, когда к ней пришли с обысками— СМИ

Микитась, как и Мудрая, фигурирует в спецоперации «Форест Гамп».

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Экс-нардеп Максим Микитась

Экс-нардеп Максим Микитась / © УНИАН

Когда антикоррупционные органы пришли с обысками к теперь уже экс-заместительнице руководителя Офиса президента Ирины Мудрой, в этот момент у нее дома находился бывший народный депутат Максим Микитась.

Об этом сообщил журналист Михаил Ткач со ссылкой на источники «Украинской правды» в политических кругах.

Из обнародованных записей НАБУ следует, что Микитась координировал процесс внесения залога за экс-министра энергетики Германа Галущенко.

По словам источников в политических кругах, 19 августа, когда детективы НАБУ и прокуроры САП проводили обыски у Мудрой, в ее доме находился именно Микитась.

Спецоперация НАБУ и САП «Форест Гамп» — что известно

Напомним, 19 августа стало известно, что НАБУ и САП проводят спецоперацию «Форест Гамп» по разоблачению преступной организации во главе с действующими и бывшими нардепами, а также чиновниками Офиса президента, подозреваемыми в попытках установить контроль над Sense Bank и легализации 150 млн грн для внесения залога по делу «Мидас» за Галущенко.

НАБУ обнародовало аудиозаписи разговоров фигурантов, где обсуждались финансовые махинации в обход финмониторинга, кадровые назначения и то, что «коррупцию нужно систематизировать и контролировать».

По данным СМИ, к преступной организации могут быть причастны Мудрая, народный депутат Вадим Столар, Микитась и представители Sense Bank, в частности отстраненный председатель наблюдательного совета банка Николай Гладищенко.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie