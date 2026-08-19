Кабмин отстранил главу наблюдательного совета банка, фигурирующего на пленках НАБУ

Реакция на материалы НАБУ: Кабмин отстранил председателя наблюдательного совета «Сенс Банка» / © Википедия

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Кабинет министров отстранил главу наблюдательного совета государственного «Сенс Банка» после обнародования материалов НАБУ.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

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Он подчеркнул, что другие должностные лица, фигурирующие в материалах антикоррупционных органов, также должны понести аналогичную ответственность.

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Также правительство инициировало отстранение главы правления банка.

«Обнародованные антикоррупционными органами факты нуждаются в должной оценке и не могут оставаться без реакции. Доверие является принципиальным условием работы в государственном финансовом учреждении», — заверил премьер.

Он поручил Министерству финансов и Министерству юстиции совместно с Нацбанком дать надлежащую оценку деятельности банка, в частности, его руководству.

Напомним, сегодня НАБУ заявило о разоблачении преступной организации с участием действующих и бывших народных депутатов и других чиновников.

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В СМИ сообщали, что спецоперация НАБУ и САП касается заместителя руководителя ОП Ирины Мудрой, нардепа из бывшей ОПЗЖ Вадима Столара и экс-нардепа Максима Микитася.

После скандала Владимир Зеленский уволил Ирину Мудрую с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины.

Расследование относительно руководства банка связывают с обнародованными расшифровками «пленок Миндича». На записях фигуранты дела НАБУ обсуждали возможность назначения членов наблюдательного совета Sense Bank по собственным «квотам», чтобы получить влияние на решения финучреждения.

Кроме того, Верховная Рада вызвала главу Национального банка Украины Андрея Пышного для отчета по ситуации с Sense Bank.

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