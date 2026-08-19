Скандал на 150 миллионов: Рада требует от главы НБУ объяснений по поводу махинаций в "Сенсбанке"

Глава НБУ Андрей Пышный

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Верховная Рада Украины проголосовала за вызов председателя Национального банка Андрея Пышного для предоставления официального отчета по фигурированию государственного «Сенсбанка» в громком уголовном производстве. Это решение было поддержано 155 народными депутатами после обнародования информации об использовании банка преступной организацией для отмывания 150 миллионов гривен.

Об этом сообщает «Общественное» из зала парламента.

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Детали расследования НАБУ и САП

Недавно антикоррупционные органы сообщили о масштабной спецоперации по разоблачению преступной организации, к которой могут быть причастны действующие и бывшие народные депутаты, а также чиновники из Офиса президента. По версии следствия, злоумышленники организовали схему легализации 150 миллионов гривен наличных, полученных преступным путем.

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Теневые средства ввели в легальное обращение из-за ряда счетов подставных компаний, чтобы впоследствии использовать их для внесения залога за одного из фигурантов дела «Мидас». Для беспрепятственной реализации этой затеи организаторы схемы еще в начале июня получили фактический контроль над государственным Sense Bank, что позволило им использовать финансовое учреждение в собственных интересах.

Назревают изменения в НБУ из-за недовольства президента

Вызов в парламент происходит на фоне серьезного недовольства работой Андрея Пышного со стороны президента. Владимир Зеленский разочарован тем, что глава НБУ якобы больше отстаивает интересы Международного валютного фонда, когда соглашается с жесткими требованиями по повышению налогов, чем реальные потребности украинской экономики в условиях войны.

Кроме экономических разногласий и жесткой монетарной политики, в Офисе президента выдвигают претензии к чрезмерной публичности руководителя Нацбанка. Активность Пышного в социальных сетях и его политическое прошлое вызывают подозрения в политических амбициях чиновника, что лишь усиливает напряженность во властных кабинетах.

Несмотря на откровенное раздражение, президент пока не планирует инициировать отставку Пышного из-за отсутствия сильных альтернативных кандидатов и сложной юридической процедуры увольнения. Однако в политических кулуарах уже активно обсуждают возможные преемники, среди которых чаще всего фигурируют имена народного депутата Даниила Гетманцева и первого заместителя главы Нацбанка Сергея Николаевчука.

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