Год без мастурбации: ютубер рассказал о неожиданных изменениях в организме

Ютубер Пьер Далати

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Популярный ютубер Пьер Далати решился на эксперимент и провел целый год без мастурбации. После преодоления сложнейшего периода он заметил немало неожиданных изменений в своем организме.

Об этом пишет Lad Bible.

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Далати регулярно испытывает себя в различных необычных экспериментах. Одним из них стало решение превратить популярный челлендж No Nut November — «Ноябрь без мастурбации» — в испытание продолжительностью в целый год. Суть No Nut November состоит в том, что мужчины на месяц отказываются от мастурбации, ожидая положительных изменений в физическом и психологическом состоянии.

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В то же время медики отмечают, что заявленные сторонниками этого вызова преимущества не имеют достаточного научного подтверждения. Тем не менее, популярность такого эксперимента продолжает расти.

Далати рассказал, что начало испытания далось ему непросто. Однако после того, как он преодолел сложный период, мужчина начал замечать определенные положительные изменения. В то же время, он подчеркнул, что не считает мастурбацию чем-то неправильным, если она происходит время от времени.

По словам Далати, основная проблема может состоять не столько в самой мастурбации, сколько в чрезмерном просмотре порнографии. По его мнению, это может формировать «нереалистичный подход».

Год без мастурбации — что изменилось

После отказа от порно и мастурбации ютубер отметил, что его «ум стал гораздо яснее».

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«Я действительно заметил преимущество посредством улучшения концентрации. Поэтому вместо того, чтобы постоянно отвлекаться и думать об этом [порно/мастурбации], я смог полностью сосредоточить свое внимание и энергию на том, что делал… то ли работал, то ли тренировался в спортзале, то ли занимался чем-то другим в этот момент — моя концентрация улучшилась», — рассказал Далати.

Кроме того, мужчина почувствовал «повышение уверенности в себе». Он считал, что начал жить так, как должен был, «не чувствуя экстремальных дофаминовых всплесков каждый день».

«Я чувствовал себя гораздо более похожим на самого себя, а мой подход к разным ситуациям стал гораздо более реалистичным», — объяснил Далати.

Самыми трудными для него стали первые две недели. По словам ютубера, в этот период его «постоянно тянуло», а «половое влечение зашкаливало».

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Позже, как рассказал мужчина, ситуация изменилась: начали проявляться положительные эффекты, и он «успокоился».

Отказ от ежедневной мастурбации, по словам Далати, дал ему ощущение большего запаса энергии и помог стать более производительным. Также он отметил «повышение ясности мышления», поскольку мысли о мастурбации больше не занимали его постоянно.

Советы блогера, не мастурбировавшего целый год

Несмотря на это, ютубер подчеркнул, что не считает полный отказ от мастурбации необходимым, отметив: «мастурбация, если заниматься ею в меру, это нормально».

Сейчас Далати советует ориентироваться в первую очередь на собственные ощущения — «прислушиваться к своему телу» и мастурбировать только тогда, когда возникает «желание», а не делать это автоматически каждый день.

Относительно тестостерона мужчина отметил, что не проводил соответствующих измерений, поэтому не может точно сказать, изменился ли его уровень. В то же время Далати предположил, что он «возможно, повысился», поскольку во время тренировок мужчина чувствовал себя более сильным и сосредоточенным.

«Я думаю, что это, безусловно, хороший опыт для каждого. Это дает новый взгляд на повседневную жизнь, а благодаря таким преимуществам, как повышение энергии, ясности мышления и производительности, вы заметите, что действительно делаете гораздо больше в течение дня», — поделился блогер.

К слову, интенсивные тренировки и кардио могут вызвать «спортивный пенис» — временное визуальное уменьшение гениталий из-за перераспределения крови к работающим мышцам под действием адреналина. Обычно орган возвращается к привычному размеру через несколько минут или часов после охлаждения организма. Это нормальное и безопасное явление, однако оно может вызвать психологический дискомфорт.

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