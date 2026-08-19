Что означают 24, 48 или 72 часа на дезодорантах: как на самом деле работает защита от пота

Эксперты раскрыли секреты защиты от пота / © Credits

Реклама

Медицинские специалисты и дерматологи подробно разъяснили потребителям подлинное значение маркировок продолжительности действия на современных средствах от пота , чтобы развенчать популярные мифы о гигиене. Согласно научным данным, эффективность таких косметических продуктов зависит не от громких цифр на этикетке, а от правильного времени нанесения, сухости кожи и индивидуальных особенностей человеческого организма.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

Реклама

Дезодорант и антиперспирант - это не одно и то же

В обыденном языке эти два термина часто используются как синонимы, однако между ними существует принципиальная разница в механизме действия. Дезодорант борется исключительно с неприятным запахом тела, маскируя его или нейтрализуя бактерии, тогда как антиперспирант физически уменьшает количество выделенного пота благодаря специальным соединениям алюминия, которые создают микроскопические пробки в потовых протоках.

Реклама

Людям, страдающим чрезмерным потоотделением, следует внимательно читать этикетки и выбирать именно ту категорию товара, которая решает их конкретную проблему. Спрей, шариковый или жесткий форматы отличаются только способом нанесения и скоростью высыхания, но их эффективность зависит исключительно от активных ингредиентов.

"Если проблемой является самое сильное потоотделение, антиперспирант будет более подходящим выбором, поскольку дезодорант сам по себе не уменьшает выделение пота", - подчеркивают в Американской академии дерматологии.

Что же на самом деле означают 72 часа защиты

Отметки "24", "48" или "72 часа" не следует воспринимать как обратный отсчет до момента, когда средство внезапно перестанет работать. Эти цифры лишь указывают на максимальное время, в течение которого образованные антиперспирантом временные барьеры в потовых железах могут сохраняться в идеальных лабораторных условиях, прежде чем естественно исчезнут с поверхности кожи.

Обещание длительной защиты ни в коем случае не является рекомендацией избегать души в течение нескольких дней. Даже используя мощное средство, человек может и должен регулярно мыться, заниматься спортом и вести привычный образ жизни, ведь реальный результат всегда будет зависеть от температуры воздуха, трения одежды и уровня стресса.

Реклама

Почему средство от пота лучше наносить вечером

Большинство людей по привычке пользуются антиперспирантами сразу после утреннего душа, однако физиологически гораздо эффективнее делать это перед сном. Ночью температура тела снижается, человек значительно меньше потеет, поэтому активные вещества имеют достаточно времени, чтобы беспрепятственно проникнуть в потовые каналы и надежно там закрепиться.

Дерматологи настоятельно советуют наносить такие средства исключительно на совершенно сухую кожу, ведь влага препятствует правильному действию компонентов. Кроме того, применение антиперспирантов с содержанием хлорида алюминия на мокрой коже или сразу после бритья подмышек существенно повышает риск возникновения неприятного раздражения, жжения и зуда.

Мифы о вреде алюминия и привыкания организма

Вокруг антиперспирантов десятилетиями ходят слухи о том, что соли алюминия якобы провоцируют развитие рака молочной железы или болезнь Альцгеймера. Однако Национальный институт рака США и Общество Альцгеймера официально опровергают эти утверждения, отмечая, что у современной науки нет никаких убедительных доказательств связи между использованием этих косметических средств и упомянутыми заболеваниями.

Эксперты также развеяли популярный миф о том, что организм способен физиологически "привыкнуть" к определенному бренду антиперспиранта, из-за чего тот якобы перестает действовать. На самом деле внезапное снижение эффективности любимого средства чаще всего связано с изменением гормонального фона, приемом лекарства, летней жарой или просто неправильным использованием продукта.

Реклама

Новости партнеров