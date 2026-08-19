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Путин заговорил о возвращении военных с войны: что стоит за заявлением
Путин заявил, что по завершении войны России придется трудоустраивать большое количество военных, поэтому подготовку к их возвращению следует начинать уже сейчас.
Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти должны заранее подготовиться к возвращению военнослужащих после завершения войны против Украины.
Об этом Путин заявил во время брифинга, сообщают российские СМИ.
"По окончании СВО многих бойцов нужно будет трудоустроить - готовиться к этому нужно заранее", - заявил Путин.
Кроме того, президент РФ Владимир Путин признал, что удары украинских беспилотников по российским промышленным и инфраструктурным объектам наносят ущерб экономике России, однако назвал последствия атак «некритическими».
В то же время он заявил, что Кремль и дальше собирается не допускать ситуации, когда ухудшение экономического положения в России заставит страну отказаться от максималистских целей в войне против Украины. Путин последовательно отвергает предложения по содержательным переговорам о мире.