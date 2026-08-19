ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
420
Время на прочтение
1 мин

Путин заговорил о возвращении военных с войны: что стоит за заявлением

Путин заявил, что по завершении войны России придется трудоустраивать большое количество военных, поэтому подготовку к их возвращению следует начинать уже сейчас.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти должны заранее подготовиться к возвращению военнослужащих после завершения войны против Украины.

Об этом Путин заявил во время брифинга, сообщают российские СМИ.

"По окончании СВО многих бойцов нужно будет трудоустроить - готовиться к этому нужно заранее", - заявил Путин.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин признал, что удары украинских беспилотников по российским промышленным и инфраструктурным объектам наносят ущерб экономике России, однако назвал последствия атак «некритическими».

В то же время он заявил, что Кремль и дальше собирается не допускать ситуации, когда ухудшение экономического положения в России заставит страну отказаться от максималистских целей в войне против Украины. Путин последовательно отвергает предложения по содержательным переговорам о мире.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie