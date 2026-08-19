Путин заговорил о возвращении военных с войны: что стоит за заявлением

Владимир Путин / © Associated Press

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Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти должны заранее подготовиться к возвращению военнослужащих после завершения войны против Украины.

Об этом Путин заявил во время брифинга, сообщают российские СМИ.

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"По окончании СВО многих бойцов нужно будет трудоустроить - готовиться к этому нужно заранее", - заявил Путин.

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Кроме того, президент РФ Владимир Путин признал, что удары украинских беспилотников по российским промышленным и инфраструктурным объектам наносят ущерб экономике России, однако назвал последствия атак «некритическими».

В то же время он заявил, что Кремль и дальше собирается не допускать ситуации, когда ухудшение экономического положения в России заставит страну отказаться от максималистских целей в войне против Украины. Путин последовательно отвергает предложения по содержательным переговорам о мире.

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