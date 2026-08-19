Рис больше не будет слипаться: простой трюк с маслом во время варки

Как варить рис правильно / © Freepik

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Чтобы рис после варки оставался рассыпчатым и не превращался в липкую массу, не обязательно покупать специальную посуду или использовать сложные кулинарные ухищрения. Достаточно добавить в воду небольшое количество растительного масла. Есть и другие простые правила, которые помогут получить рыхлый рис с легко отделяемыми друг от друга зернышками.

Об этом говорится в материале pysznosci.

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Рис кажется одним из самых простых продуктов для приготовления, но даже небольшие ошибки могут испортить результат. Избыток воды, слишком интенсивное перемешивание или неправильно подобранная крышка способны превратить зерна в клейкую массу.

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Если же хочется приготовить именно рассыпчатый рис, то стоит обратить внимание не только на способ варки, но и на подготовку крупы.

Как сделать рис рассыпчатым

Один из самых простых способов — промыть рис перед приготовлением. Крупу нужно несколько раз промыть под прохладной водой, пока она не станет почти прозрачной.

Это помогает смыть часть крахмала с поверхности зерен. Именно крахмал отвечает за клейкую консистенцию, которая нужна, например, для ризотто или суши, но не всегда подходит для обычного гарнира.

Для рассыпчатого риса лучше выбирать длиннозернистые сорта, в частности басмати или жасмин. Они содержат меньше крахмала, поэтому после приготовления зернышки легче остаются отдельными и упругими.

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Также хорошим вариантом может быть пропаренный рис (parboiled), особенно если его планируют подавать к гуляшу, мясу или использовать в блюдах, где важно сохранить структуру зерен.

Зачем добавлять масло в воду

Масло не заменяет промывание риса и соблюдение правильного времени приготовления, но может дополнительно снизить слипание зерен.

Автор рекомендует добавить примерно 5 мл масла на 200 г сухого риса. Можно использовать рафинированное рапсовое масло с нейтральным вкусом или оливковое — если рис планируют подавать в блюда средиземноморской кухни.

Слишком много масла добавлять не стоит: это не сделает рис лучше, а может повлиять на его вкус и текстуру.

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Как правильно сварить рассыпчатый рис

Для приготовления понадобятся:

200 г длиннозернистого риса;

400 мл воды;

5 мл рапсового масла или оливкового;

3 г соли.

Способ приготовления:

Промойте рис в сите под проточной холодной водой, пока вода не станет почти прозрачной. Вскипятите воду и добавьте соль. Добавьте в кипящую воду немного растительного масла, после чего всыпьте промытый рис. Убавьте огонь, накройте кастрюлю крышкой и варите согласно времени, указанному на упаковке. Не перемешивайте рис во время варки. Это может способствовать высвобождению дополнительного количества крахмала и увеличить риск слипания зерен. Когда рис впитает воду, снимите кастрюлю с плиты и оставьте под крышкой еще на 5–10 минут. Перед подачей осторожно разделите зерна вилкой.

Готовый рис лучше всего подавать сразу — пока он горячий и рыхлый. Такой гарнир хорошо сочетается с курицей в соусе, овощами, карри, рыбой и мясными блюдами.

По желанию во время варки в воду можно добавить лавровый лист, зубчик чеснока или немного куркумы — это придаст рису дополнительный аромат и вкус.

Напомним рецепт риса с морепродуктами в мисо-соусе. Это блюдо для тех, кому нравятся азиатские сочетания риса.

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