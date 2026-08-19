Подорожает ли горючее в Украине: эксперт озвучил неожиданный прогноз

Горючее / © Associated Press

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В ближайшее время украинским водителям не стоит ожидать дальнейшего падения цен на горючее, однако и стремительного подорожания на рынке также не предполагается.

Об этом в эфире «Мы-Украина» сообщил директор консалтинговой компании «А-95» и эксперт топливного рынка Сергей Куюн.

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По словам эксперта, мировые цены на нефтепродукты вернулись на уровни, с которых они начинали падать несколько недель назад. Поэтому дальнейшее снижение стоимости остановилось.

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«К сожалению, не будет это иметь большого продолжения. Вчера цены на нефтепродукты в мире вернулись фактически на отметки, с которых начиналось падение около двух-трех недель назад. Цена упала примерно на 15%, но фактически вернулась на этот рекордный уровень. Поэтому сейчас падения цен не следует ожидать, хотя не следует ожидать и удорожание», — отметил он.

По словам Куюна, временное падение цен в мире позволило несколько снять напряжение на отечественном рынке, благодаря чему стоимость горючего на украинских АЗС несколько снизилась. Однако ситуация уже изменилась.

Эксперт отметил, что дальнейшая стоимость горючего будет зависеть от отношений между США и Ираном. Однако положительных новостей по этому направлению пока нет.

Цены на горючее в Украине — последние новости

Напомним, на 18 августа 2026 года крупнейшие сети АЗС в Украине обновили цены на горючее. Средняя стоимость бензина А-95 составляет около 78,56 грн/литр, дизеля — 92,20 грн/литр.

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Также мы писали, что цена горючего в Украине может приблизиться к 100 гривен за литр, но этого психологического рубежа удастся избежать, если стоимость не достигнет этой отметки до конца лета.

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