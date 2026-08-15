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Цены кусаются не на все: сколько стоят фрукты, ягоды и овощи в Киеве
На ярмарке в Киеве прилавки заполнены сезонными продуктами, однако некоторые ценники могут удивить.
На столичных рынках в середине августа можно найти широкий выбор сезонных овощей, фруктов и ягод. Цены заметно различаются в зависимости от продукта: арбузы продают по 35 грн за килограмм, тогда как за ежевику просят 550 грн.
Об ценах на одной из ярмарок Киева сообщило издание Новини.LIVE.
Среди ягод самой дорогой оказалась ежевика — 550 грн за килограмм. Малина стоит 450 грн/кг, голубика — 300 грн, а вишня — 200 грн. Крупную черешню продают по 350 грн за килограмм.
Арбузы на ярмарке можно купить по 35 грн/кг, сливы — по 45 грн, абрикосы — по 150 грн. Нектарины стоят 250 грн за килограмм. Также на прилавках есть клубника и виноград.
Немалый выбор и среди овощей. Картофель продают по 35–75 грн за килограмм, морковь и лук — по 55 грн, редис — по 85 грн. Огурцы стоят 95 грн/кг, кабачки — 55 грн, а баклажаны — от 60 до 130 грн.
Цена помидоров составляет 120–145 грн за килограмм в зависимости от сорта, коктейльные помидоры продаются по 130 грн.
В то же время, как отмечает журналист, на ярмарке нет нехватки продуктов — прилавки заполнены. Это контрастирует с ситуацией в некоторых столичных супермаркетах, где после российских ударов по логистическим объектам опустели отдельные полки.
Напомним, ранее в Центре по противодействию дезинформации сообщили, что пустые полки в отдельных украинских магазинах не означают, что стране грозит продовольственный дефицит. В ведомстве призвали украинцев не поддаваться панике и не создавать искусственный ажиотаж в магазинах.