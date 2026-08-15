Цены кусаются не на все: сколько стоят фрукты, ягоды и овощи в Киеве

Цены на овощи и фрукты / © ТСН

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На столичных рынках в середине августа можно найти широкий выбор сезонных овощей, фруктов и ягод. Цены заметно различаются в зависимости от продукта: арбузы продают по 35 грн за килограмм, тогда как за ежевику просят 550 грн.

Об ценах на одной из ярмарок Киева сообщило издание Новини.LIVE.

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Среди ягод самой дорогой оказалась ежевика — 550 грн за килограмм. Малина стоит 450 грн/кг, голубика — 300 грн, а вишня — 200 грн. Крупную черешню продают по 350 грн за килограмм.

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Арбузы на ярмарке можно купить по 35 грн/кг, сливы — по 45 грн, абрикосы — по 150 грн. Нектарины стоят 250 грн за килограмм. Также на прилавках есть клубника и виноград.

Немалый выбор и среди овощей. Картофель продают по 35–75 грн за килограмм, морковь и лук — по 55 грн, редис — по 85 грн. Огурцы стоят 95 грн/кг, кабачки — 55 грн, а баклажаны — от 60 до 130 грн.

Цена помидоров составляет 120–145 грн за килограмм в зависимости от сорта, коктейльные помидоры продаются по 130 грн.

В то же время, как отмечает журналист, на ярмарке нет нехватки продуктов — прилавки заполнены. Это контрастирует с ситуацией в некоторых столичных супермаркетах, где после российских ударов по логистическим объектам опустели отдельные полки.

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Напомним, ранее в Центре по противодействию дезинформации сообщили, что пустые полки в отдельных украинских магазинах не означают, что стране грозит продовольственный дефицит. В ведомстве призвали украинцев не поддаваться панике и не создавать искусственный ажиотаж в магазинах.

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