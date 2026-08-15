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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
166
Время на прочтение
1 мин

Только самые внимательные найдут лягушку за 10 секунд: проверьте свое зрение

На обычной садовой дорожке притаилась маленькая лягушка, которую нелегко заметить из-за её окраса. Попробуйте найти животное всего за 10 секунд.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Лягушка

Лягушка / © Unsplash

В Сети набирает популярность головоломка, которая предлагает проверить внимательность и остроту зрения. На фотографии обычной садовой дорожки нужно всего за 10 секунд найти маленькую лягушку, которая почти полностью сливается с плиткой.

Об головоломке, опубликованной пользователем Reddit, сообщило издание Mirror.

Где спряталась лягушка

На снимке видна садовая дорожка из плит, между которыми прорастают сорняки. Автор поста предложил пользователям найти маленькую лягушку, которая благодаря своей окраске почти сливается с поверхностью.

Задачу усложняет то, что на фотографии есть листья и другие мелкие детали. В комментариях некоторые пользователи признались, что именно они постоянно отвлекали внимание и мешали заметить животное.

Авторы теста предлагают уделить поиску всего 10 секунд. Если за это время найти животное не удалось, можно попробовать ещё раз без ограничения по времени.

Головоломка. Фото: Reddit/@Amesb34r

Головоломка. Фото: Reddit/@Amesb34r

Ответ на головоломку

Правильный ответ следует искать в верхней левой части изображения. На фотографии с разметкой это сектор B3.

Животное сидит у края плитки чуть ниже зеленой травы. Его сероватая окраска практически совпадает с цветом дорожки, что и усложняет головоломку.

Ответ на головоломку. Фото: Reddit/@Amesb34r

Ответ на головоломку. Фото: Reddit/@Amesb34r

Напомним, ранее мы предлагали читателям проверить свою внимательность с помощью другой оптической головоломки. На изображении сада художники спрятали шесть животных, которых нужно было найти всего за шесть секунд.

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