Лавров заявил, об установлении "нового мирового порядка" из КНДР

Лавров / © Associated Press

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Пхеньян вместе устанавливают "новый и справедливый мировой порядок". Это прозвучало в его «послании» министерке иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи.

О содержании послания, пишет Reuters .

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"Северная Корея и Россия продолжают устанавливать "новый и справедливый мировой порядок на основе подлинного равенства и национальных интересов"", - заявил Лавров.

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Российский министр также выразил готовность "расширять многостороннее сотрудничество" с Пхеньяном. Его слова прозвучали на фоне углубления политических и военных связей между Россией и КНДР.

Военная поддержка КНДР России

Напомним, КНДР в конце 2024 года отправила в Россию ориентировочно 14 000 военных для помощи российским оккупантам в Курской области. В мае 2025 года диктатор Путин публично поблагодарил Северную Корею за эту поддержку. Поэтому нынешнее заявление Лаврова является политическим сигналом о намерении Москвы и Пхеньяна и дальше сближаться.

Накануне лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что рассчитывает на дальнейшее углубление отношений с Россией .

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