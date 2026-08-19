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Лавров заявил, об установлении "нового мирового порядка" из КНДР
Лавров заговорил о сближении Москвы и Пхеньяна после очередной военной поддержки КНДР российской войны против Украины.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Пхеньян вместе устанавливают "новый и справедливый мировой порядок". Это прозвучало в его «послании» министерке иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи.
О содержании послания, пишет Reuters .
"Северная Корея и Россия продолжают устанавливать "новый и справедливый мировой порядок на основе подлинного равенства и национальных интересов"", - заявил Лавров.
Российский министр также выразил готовность "расширять многостороннее сотрудничество" с Пхеньяном. Его слова прозвучали на фоне углубления политических и военных связей между Россией и КНДР.
Военная поддержка КНДР России
Напомним, КНДР в конце 2024 года отправила в Россию ориентировочно 14 000 военных для помощи российским оккупантам в Курской области. В мае 2025 года диктатор Путин публично поблагодарил Северную Корею за эту поддержку. Поэтому нынешнее заявление Лаврова является политическим сигналом о намерении Москвы и Пхеньяна и дальше сближаться.
Накануне лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что рассчитывает на дальнейшее углубление отношений с Россией .