Бывшего герцога Йоркского видели на юге Франции с двумя незнакомками

Эндрю Маунтбэттен-Виндзор / © Associated Press

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По данным западных СМИ, Эндрю Маунтбэттен-Виндзор якобы был замечен этим летом на юге Франции. Бывший герцог Йоркский, который находится под следствием с момента своего ареста в феврале по подозрению в злоупотреблении служебным положением, сохранил свой паспорт и продолжает путешествовать за границу.

По данным издания express, Его Величество король Чарльз осведомлен об этой поездке своего младшего брата за границу. Ранее сообщалось, что Эндрю отказался от приглашения Чарльза посетить их семейное поместье Балморал в Шотландии, где монарх обычно проводит летний отпуск в августе и сентябре.

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Замок Балморал, Шотландия / © Associated Press

«Эндрю был на юге Франции, где его заметили в красной бейсболке, белых брюках, ботинках Timberland и очках Ray Ban в сопровождении двух женщин лет сорока — одной блондинки, а другой рыжеволосой. Говорят, он ищет недвижимость в этом регионе», - пишет издание.

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По имеющейся информации, его видели в окрестностях Канн и Ниццы.

Бывший принц Эндрю / © Associated Press

Напомним, ранее мы показывали, как королева Камилла попала с семьей под прицел папарацци в Шотландии.

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