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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Бывшего герцога Йоркского видели на юге Франции с двумя незнакомками

Младший брат короля Чарльза свободно выезжал за границу на отдыхе, несмотря на то, что находится под следствием.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Эндрю Маунтбэттен-Виндзор

Эндрю Маунтбэттен-Виндзор / © Associated Press

По данным западных СМИ, Эндрю Маунтбэттен-Виндзор якобы был замечен этим летом на юге Франции. Бывший герцог Йоркский, который находится под следствием с момента своего ареста в феврале по подозрению в злоупотреблении служебным положением, сохранил свой паспорт и продолжает путешествовать за границу.

По данным издания express, Его Величество король Чарльз осведомлен об этой поездке своего младшего брата за границу. Ранее сообщалось, что Эндрю отказался от приглашения Чарльза посетить их семейное поместье Балморал в Шотландии, где монарх обычно проводит летний отпуск в августе и сентябре.

Замок Балморал, Шотландия / © Associated Press

Замок Балморал, Шотландия / © Associated Press

«Эндрю был на юге Франции, где его заметили в красной бейсболке, белых брюках, ботинках Timberland и очках Ray Ban в сопровождении двух женщин лет сорока — одной блондинки, а другой рыжеволосой. Говорят, он ищет недвижимость в этом регионе», - пишет издание.

По имеющейся информации, его видели в окрестностях Канн и Ниццы.

Бывший принц Эндрю / © Associated Press

Бывший принц Эндрю / © Associated Press

Напомним, ранее мы показывали, как королева Камилла попала с семьей под прицел папарацци в Шотландии.

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