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Юрий Горбунов, Александр Пономарев, Лилия Ребрик и другие: звезды на премьере фильма "Поезд „Червона рута“"
В Киеве состоялась гала-премьера семейной романтической комедии, музыкальной основой которой стала легендарная песня Владимира Ивасюка.
В столичных кинотеатре «Оскар» в ТРЦ «Gulliver» состоялась премьера украинской семейной романтической комедии «Потяг "Червона рута».
Премьеру фильма приурочили к трем знаковым датам: 35-летию независимости Украины, 55-летию песни «Червона рута» и 55-летию одноименного музыкального фильма. Именно композиция Владимира Ивасюка стала музыкальной основой новой картины.
По сюжету пассажиры особого поезда отправляются в путешествие, в ходе которого кто-то встретит настоящую любовь, кто-то попытается сохранить свои чувства, а кому-то придётся понять, что нужный человек всегда был рядом.
Мероприятие собрало около тысячи гостей — создателей фильма, актеров, музыкантов, телеведущих, представителей СМИ и блогеров.
Фильм представили режиссёр Алексей Есаков, продюсеры Юрий Горбунов и Зоя Сошенко, сценаристы и креативные продюсеры Алексей Приходько, Ярослав Стень и Богдан Гациляк, супервайзер Ирина Костюк и музыкальный продюсер Евгений Филатов, известный как The Maneken.
На красной дорожке также появились Екатерина Кузнецова, Лилия Ребрик, Анна Кузина, Роман Луцкий, Екатерина Варченко, Ярослав Безкоровайный, Михаил Хома, Анастасия Иванюк и Николь Мацкул.
Эпизодические роли в фильме исполнили Александр Пономарев, Олег «Фагот» Михайлюта, телеведущая и модель Александра Кучеренко, а также футболист Денис Бойко.
Среди гостей премьеры были актеры Андрей Исаенко, Роман Ясиновский, Джимми Воха-Воха, Наталья Бабенко и Александра Демидова, телеведущая Соломия Витвицкая, певицы СолоХа и Ульяна Ройс, сценарист Ярослав Войшечек, а также блогеры Даша Евтух, Даша Кубик, Мила Кузнецова, Надежда Кожухар и другие. Мероприятие также посетил председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский.
Зрители встретили финальные кадры аплодисментами, а когда зазвучала известная песня, начали подпевать. Наталья Могилевская, появившаяся в фильме в эпизодической роли, поделилась личными воспоминаниями об этой композиции.
«Еще с детства я слышала эту песню дома и пела ее на все праздники. Она из тех, которые не просто звучат — они живут. «Червона рута» для меня — как источник, из которого берет начало современная украинская музыка. Она объединила поколения, показала миру красоту нашего языка и мелодичность», — сказала артистка.
По словам Могилевской, для украинцев эта композиция давно стала чем-то большим, чем просто известный хит.
«Это часть нашей идентичности, памяти и души. Есть песни, которые не стареют, потому что в них живет народ. „Червона рута“ всегда будет звучать как символ Украины, ее таланта и красоты», — добавила певица.
В национальном прокате фильм «Потяг „Червона рута“» от FILM.UA и Прототип Продакшн стартует 20 августа. Одновременно начнется международный прокат в США, Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландах и Бельгии. Картину также покажут в Канаде, Франции, Польше и ряде других стран Европы.