Юрий Горбунов, Александр Пономарев, Лилия Ребрик и другие: звезды на премьере фильма "Поезд „Червона рута“"

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В столичных кинотеатре «Оскар» в ТРЦ «Gulliver» состоялась премьера украинской семейной романтической комедии «Потяг "Червона рута».

Премьеру фильма приурочили к трем знаковым датам: 35-летию независимости Украины, 55-летию песни «Червона рута» и 55-летию одноименного музыкального фильма. Именно композиция Владимира Ивасюка стала музыкальной основой новой картины.

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По сюжету пассажиры особого поезда отправляются в путешествие, в ходе которого кто-то встретит настоящую любовь, кто-то попытается сохранить свои чувства, а кому-то придётся понять, что нужный человек всегда был рядом.

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Мероприятие собрало около тысячи гостей — создателей фильма, актеров, музыкантов, телеведущих, представителей СМИ и блогеров.

Юрий Король, Юрий Горбунов, Алексей Есаков, Зоя Сошенко, Анна Кузина, Екатерина Кузнецова, Роман Луцкий

Фильм представили режиссёр Алексей Есаков, продюсеры Юрий Горбунов и Зоя Сошенко, сценаристы и креативные продюсеры Алексей Приходько, Ярослав Стень и Богдан Гациляк, супервайзер Ирина Костюк и музыкальный продюсер Евгений Филатов, известный как The Maneken.

Михаил Хома, Александр Пономарев

Юрий Король, Юрий Горбунов, Анна Кузина, Екатерина Кузнецова, Зоя Сошенко, Алексей Есаков, Роман Луцкий

Екатерина Кузнецова

Олег «Фагот» Михайлюта

Андрей Исаенко

Роман Луцкий

СолоХа и Лилия Ребрик

Анна Кузина

Алексей Есаков, Ирина Костюк, Зоя Сошенко, Юрий Горбунов

Мила Кузнецова

Даша Евтух

На красной дорожке также появились Екатерина Кузнецова, Лилия Ребрик, Анна Кузина, Роман Луцкий, Екатерина Варченко, Ярослав Безкоровайный, Михаил Хома, Анастасия Иванюк и Николь Мацкул.

Эпизодические роли в фильме исполнили Александр Пономарев, Олег «Фагот» Михайлюта, телеведущая и модель Александра Кучеренко, а также футболист Денис Бойко.

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Среди гостей премьеры были актеры Андрей Исаенко, Роман Ясиновский, Джимми Воха-Воха, Наталья Бабенко и Александра Демидова, телеведущая Соломия Витвицкая, певицы СолоХа и Ульяна Ройс, сценарист Ярослав Войшечек, а также блогеры Даша Евтух, Даша Кубик, Мила Кузнецова, Надежда Кожухар и другие. Мероприятие также посетил председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский.

Зрители встретили финальные кадры аплодисментами, а когда зазвучала известная песня, начали подпевать. Наталья Могилевская, появившаяся в фильме в эпизодической роли, поделилась личными воспоминаниями об этой композиции.

«Еще с детства я слышала эту песню дома и пела ее на все праздники. Она из тех, которые не просто звучат — они живут. «Червона рута» для меня — как источник, из которого берет начало современная украинская музыка. Она объединила поколения, показала миру красоту нашего языка и мелодичность», — сказала артистка.

По словам Могилевской, для украинцев эта композиция давно стала чем-то большим, чем просто известный хит.

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«Это часть нашей идентичности, памяти и души. Есть песни, которые не стареют, потому что в них живет народ. „Червона рута“ всегда будет звучать как символ Украины, ее таланта и красоты», — добавила певица.

В национальном прокате фильм «Потяг „Червона рута“» от FILM.UA и Прототип Продакшн стартует 20 августа. Одновременно начнется международный прокат в США, Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландах и Бельгии. Картину также покажут в Канаде, Франции, Польше и ряде других стран Европы.

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