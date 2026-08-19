Вражеская атака на Житомир: целью стало здание Нацполиции, 2 полицейских погибли

Удар по ГУНП Житомирской области: двое погибших полицейских и более 20 раненых

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В результате российской атаки «Бандеролями» по Житомиру днем 19 августа погибли двое полицейских, еще 20 человек пострадали.

Об этом сообщил и.о. главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

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Он подтвердил, что сегодня под ударом очутилось здание Главного управления Нацполиции в Житомирской области. В результате обстрела возник пожар кровли и четвертого этажа.

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«Этот удар унес жизни двух полицейских. По меньшей мере, 20 человек пострадали», — отметил руководитель Нацполиции.

На месте работают полицейские, спасатели и другие экстренные службы.

Отдельно Цуцкиридзе обратился к полицейским: «Спасибо, что, несмотря на боль и потерю, вы остаетесь на своих местах. Вы продолжаете нести службу, помогать людям и обеспечивать безопасность страны. Сегодня погибли наши коллеги. Для Национальной полиции это невосполнимая потеря. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Всем пострадавшим — сил и скорейшего выздоровления».

Удар по Житомиру 19 августа

Раньше мы писали, что такое Бандероль и почему она опасна.

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Напомним, украинцев предупреждают о риске массированного удара РФ в ближайшие дни.

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