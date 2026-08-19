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- Украина
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Вражеская атака на Житомир: целью стало здание Нацполиции, 2 полицейских погибли
В результате атаки РФ по Житомиру 19 августа погибли двое полицейских, еще по меньшей мере 20 человек получили ранения разной степени тяжести.
В результате российской атаки «Бандеролями» по Житомиру днем 19 августа погибли двое полицейских, еще 20 человек пострадали.
Об этом сообщил и.о. главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе.
Он подтвердил, что сегодня под ударом очутилось здание Главного управления Нацполиции в Житомирской области. В результате обстрела возник пожар кровли и четвертого этажа.
«Этот удар унес жизни двух полицейских. По меньшей мере, 20 человек пострадали», — отметил руководитель Нацполиции.
На месте работают полицейские, спасатели и другие экстренные службы.
Отдельно Цуцкиридзе обратился к полицейским: «Спасибо, что, несмотря на боль и потерю, вы остаетесь на своих местах. Вы продолжаете нести службу, помогать людям и обеспечивать безопасность страны. Сегодня погибли наши коллеги. Для Национальной полиции это невосполнимая потеря. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Всем пострадавшим — сил и скорейшего выздоровления».
Раньше мы писали, что такое Бандероль и почему она опасна.
Напомним, украинцев предупреждают о риске массированного удара РФ в ближайшие дни.