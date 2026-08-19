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Украина бьет по самым болезненным местам РФ: аналитики объяснили, почему Путин до сих пор имеет деньги на войну
Несмотря на успешные удары украинских беспилотников по стратегическим объектам в глубине России Москва сохраняет огромные ресурсы для ведения войны, тогда как Киев сталкивается с серьезными внутренними вызовами.
Украинская армия успешно переносит войну на территорию России и наносит ощутимые удары по нефтеперерабатывающим заводам и инфраструктуре врага. Однако эксперты предупреждают, что Кремль до сих пор располагает значительными финансовыми резервами для продолжения агрессии, тогда как украинские власти вынуждены бороться с коррупцией и проблемами мобилизации.
Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.
Последствия украинских атак для России
В последнее время атаки украинских беспилотников нанесли серьезный ущерб российской экономике. По данным немецких журналистов, эти удары повлекли за собой перебои с электроснабжением и интернетом в Москве, а также привели к тому, что более двух третей российских АЗС столкнулись с нехваткой горючего из-за повреждений нефтеперерабатывающих предприятий.
В то же время, Россия пытается шантажировать Запад, чтобы остановить поставки дальнобойного оружия Киеву. В частности, российское посольство в Лондоне недавно пригрозило Великобритании последствиями за передачу Украине новейших дронов, однако британское правительство проигнорировало эти угрозы и продолжает стабильно поддерживать украинскую армию техникой.
«Смысл всех этих угроз был ясен: удержать Запад от той же поддержки, без которой Украина давно бы проиграла войну против России и не смогла бы перенести боевые действия глубоко на российскую территорию», — отмечают авторы материала.
Преимущество РФ в ресурсах и вызовы для Киева
Несмотря на успешные точечные удары Украины, говорить о скором поражении России рано, ведь Москва продолжает ежедневно зарабатывать более 700 миллионов долларов на экспорте нефти, газа и угля. Кроме того, российский военно-промышленный комплекс не только выполняет, но и значительно перевыполняет планы производства баллистических ракет и другого вооружения.
Украина очень зависит от западной финансовой помощи и сталкивается с рядом острых внутриполитических проблем. Издание обращает внимание на коррупционные скандалы в ТЦК, где десятки руководителей подозреваются в разглашении фальшивых справок, что существенно усложняет процесс привлечения людей в ряды Вооруженных сил.
Также в статье упоминается политическая ситуация в стране и дискуссии о возможных выборах. Немецкие обозреватели констатируют, что проведение голосования сейчас абсолютно невозможно из-за действия военного положения, постоянной угрозы российских ракетных ударов по избирательным участкам и невозможности организовать полноценную безопасную предвыборную кампанию.