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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Житомир атаковали «Бандероли»: РФ попала в здание полиции

В Житомире во время очередной атаки РФ потерпело разрушения здание областного управления полиции — оккупанты применили ракеты-дроны «Бандероль».

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Удар по Житомиру "Бандеролями" 19 августа

Удар по Житомиру «Бандеролями» 19 августа

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Сегодня, 19 августа Житомир атаковали российские баражирующие боеприпасы «Бандероль».

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

По данным ОВА, Россия ударила дронами по зданию главного управления полиции в Житомире.

На месте работают спасатели ГСЧС, бригады экстренной медицинской помощи и все необходимые специальные службы. Информация о погибших и пострадавших в настоящее время уточняется, говорит Бунечко.

«Прошу сохранять спокойствие, не распространять фото и видео с места происшествия и доверять только официальным источникам. Благодарю наших спасателей, медиков, полицейских и всех служб, которые сейчас работают на месте», — добавил глава ОВА.

И хотя Бунечко не уточняет тип дронов, в мониторинговых пабликах утоняют, что речь идет о «Бандероле» — российских ракетах-дронах.

Тем временем, в Сети распространяются первые фото после прилетов.

Удар по Житомиру / Житомир.info

Удар по Житомиру / Житомир.info

Раньше мы писали, что такое «Бандероль» и почему она опасна.

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