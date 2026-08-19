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Житомир атаковали «Бандероли»: РФ попала в здание полиции
В Житомире во время очередной атаки РФ потерпело разрушения здание областного управления полиции — оккупанты применили ракеты-дроны «Бандероль».
Сегодня, 19 августа Житомир атаковали российские баражирующие боеприпасы «Бандероль».
Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
По данным ОВА, Россия ударила дронами по зданию главного управления полиции в Житомире.
На месте работают спасатели ГСЧС, бригады экстренной медицинской помощи и все необходимые специальные службы. Информация о погибших и пострадавших в настоящее время уточняется, говорит Бунечко.
«Прошу сохранять спокойствие, не распространять фото и видео с места происшествия и доверять только официальным источникам. Благодарю наших спасателей, медиков, полицейских и всех служб, которые сейчас работают на месте», — добавил глава ОВА.
И хотя Бунечко не уточняет тип дронов, в мониторинговых пабликах утоняют, что речь идет о «Бандероле» — российских ракетах-дронах.
Тем временем, в Сети распространяются первые фото после прилетов.
Раньше мы писали, что такое «Бандероль» и почему она опасна.