ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
180
Время на прочтение
1 мин

Россияне ударили КАБом по Запорожью: разрушен дом (фото)

В результате российской атаки в Запорожье вспыхнули пожары и получили повреждения частные дома.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Атака на Запорожье

Атака на Запорожье

Дополнено новыми материалами

Российские войска утром 19 августа атаковали Запорожье управляемой авиационной бомбой. В одном из районов города разрушен жилой дом, под завалами может находиться человек.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его предварительной информации, в результате удара загорелись и были повреждены частные дома.

"Разрушенный дом, под завалами может находиться человек", - сообщил глава области.

Перед этим в Запорожской области раздались взрывы. Во время воздушной тревоги жители призвали оставаться в безопасных местах до отбоя.

Информация о последствиях российской атаки уточняется.

Обновлено 6:18: информация о человеке под завалами не подтверждена.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате вражеского удара по Запорожскому району вечером, 13 августа .

Мы ранее информировали, что российские войска ударили беспилотником по автобусу в Запорожском районе .

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie