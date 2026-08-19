Россияне ударили КАБом по Запорожью: разрушен дом (фото)

Атака на Запорожье

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Российские войска утром 19 августа атаковали Запорожье управляемой авиационной бомбой. В одном из районов города разрушен жилой дом, под завалами может находиться человек.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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По его предварительной информации, в результате удара загорелись и были повреждены частные дома.

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"Разрушенный дом, под завалами может находиться человек", - сообщил глава области.

Перед этим в Запорожской области раздались взрывы. Во время воздушной тревоги жители призвали оставаться в безопасных местах до отбоя.

Информация о последствиях российской атаки уточняется.

Обновлено 6:18: информация о человеке под завалами не подтверждена.

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Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате вражеского удара по Запорожскому району вечером, 13 августа .

Мы ранее информировали, что российские войска ударили беспилотником по автобусу в Запорожском районе .

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