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Россияне ударили КАБом по Запорожью: разрушен дом (фото)
В результате российской атаки в Запорожье вспыхнули пожары и получили повреждения частные дома.
Российские войска утром 19 августа атаковали Запорожье управляемой авиационной бомбой. В одном из районов города разрушен жилой дом, под завалами может находиться человек.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
По его предварительной информации, в результате удара загорелись и были повреждены частные дома.
"Разрушенный дом, под завалами может находиться человек", - сообщил глава области.
Перед этим в Запорожской области раздались взрывы. Во время воздушной тревоги жители призвали оставаться в безопасных местах до отбоя.
Информация о последствиях российской атаки уточняется.
Обновлено 6:18: информация о человеке под завалами не подтверждена.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате вражеского удара по Запорожскому району вечером, 13 августа .
Мы ранее информировали, что российские войска ударили беспилотником по автобусу в Запорожском районе .