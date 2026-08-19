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Маринованные помидоры на зиму: топ-3 самые вкусные рецепты без лишних сложностей
Секрет вкусных маринованных помидоров — в маринаде.
Август — отличное время позаботиться о домашних запасах на холодный сезон. Спелые томаты легко превратить в ароматную закуску, которая хорошо подходит к картофелю, мясу и кашам.
В материале ТСН.ua собрали три варианта маринованных помидоров на зиму: классический, сладковатый и пряный с чесноком. Пропорции рассчитаны на 1-литровую банку или соответствующее количество маринада.
Как выбрать помидоры для маринования
Для заготовки лучше брать плотные, упругие и не перезрелые плоды без трещин и повреждений. Хорошо подходят томаты сорта «сливка», а для небольших банок — черри.
Перед приготовлением овощи нужно тщательно вымыть. Большие помидоры можно оставить целиком, если они хорошо проходят в горлышко банки. По желанию проколите их зубочисткой у плодоножки — это поможет уменьшить риск растрескивания во время заливки горячим маринадом.
Банки и крышки для длительного хранения должным образом подготовлены и стерилизованы. Чистота тары и герметичность закрывания имеют важное значение для безопасной консервации.
1. Классические маринованные помидоры с чесноком и укропом
Это универсальный вариант для тех, кто любит знакомый кисло-сладкий вкус без чрезмерного количества специй.
Ингредиенты на 1-литровую банку:
500-600 г небольших плотных помидоров;
2–3 зубчика чеснока;
2–3 веточки укропа;
1 лавровый лист;
3–5 горошин черного перца;
1–2 горошины душистого перца.
Для маринада:
500 мл воды;
1 ч. л. соли;
2 ст. л. сахара;
20–30 мл 9% уксуса.
Соотношение может несколько отличаться в зависимости от желаемой сладости и кислоты: например, для литра маринада используют около 1 ст. л. соли, 3 ст. л. сахара и 30 мл 9% уксуса.
Как приготовить
Помойте томаты, обсушите их и при необходимости проколите у плодоножки.
На дно подготовленной банки положите укроп, чеснок, лавровый лист и перец.
Плотно, но без лишнего давления, выложите помидоры.
Залейте крутым кипятком и оставьте примерно на 15–20 минут.
Аккуратно слейте жидкость в кастрюлю.
Добавьте соль и сахар, доведите до кипения.
Влейте уксус, перемешайте и сразу залейте горячим маринадом томаты.
Герметически закройте банку подготовленной крышкой.
Схема с предварительной заливкой кипятком, а затем повторным использованием жидкости для маринада также применяется в рецепте маринованной черри без отдельной стерилизации.
2. Сладкие маринованные помидоры
Такой рецепт понравится тем, кто не любит резко кислые заготовки. Увеличенное количество сахара делает маринад более мягким, а специи придают ему аромат.
Ингредиенты на 1-литровую банку:
600-700 г помидоров;
2–3 зубчика чеснока;
несколько веточек петрушки;
2–3 кольца лука;
2–3 горошины черного перца;
1 лавровый лист;
по желанию — несколько кусочков сладкого перца.
Для маринада:
500 мл воды;
1 неполная ч. л. соли;
1,5-2 ст. л. сахара;
около 1 ст. л. 9% уксуса.
Подобные пропорции для сладкой консервации используются в рецептах с луком, сладким и острым перцем, сельдереем и петрушкой.
Приготовление
На дно банки положите зелень, чеснок, лук и специи.
Заполните емкость подготовленными помидорами.
Залейте крутым кипятком и оставьте на 10–15 минут.
Слейте воду в кастрюлю, всыпьте соль и сахар.
Доведите маринад до кипения.
Добавьте уксус.
Залейте томаты горячей жидкостью вверх банки.
Закройте стерильной крышкой и соблюдайте проверенную процедуру термической обработки для выбранного способа консервирования.
Совет: если хочется еще более сладкого вкуса, не стоит бездумно увеличивать количество сахара. Лучше приготовить небольшую пробную порцию маринада и откорректировать баланс сладкого и простокваши.
3. Помидоры черри с чесноком, хреном и зеленью
Маленькие чери удобно закрывать в литровых банках: они компактно размещаются внутри и красиво смотрятся при подаче.
Ингредиенты:
500 г помидоров черри;
2 зубчика чеснока;
2–3 небольших листочка хрена;
3–4 веточки укропа;
3–4 веточки петрушки;
½ луковицы;
450–500 мл воды;
1 ч. л. соли;
2 ст. л. сахара;
20 мл 9% уксуса.
Пошаговый рецепт
Помойте черри и удалите плодоножку.
На дно банки выложите хрен, укроп, петрушку, чеснок и нарезанный лук.
Заполните емкость помидорами.
Залейте крутым кипятком и оставьте примерно на 20 минут.
Слейте воду в кастрюлю.
Добавьте соль и сахар и доведите до кипения.
Влейте уксус.
Залейте черри горячим маринадом и закройте герметично.
Такой способ особенно удобен, когда хочется обойтись без сложной процедуры стерилизации самой заполненной банки, но важно соблюдать надежную технологию подготовки тары и герметичного консервирования.
Что добавить к помидорам для особого аромата
Вкус можно менять буквально несколькими добавками. К томатам хорошо подходят чеснок — придает остроту и насыщенный аромат;
укроп — делает вкус более свежим;
хрен — придает характерную пикантность;
лавровый лист и душистый перец — создают классический пряный аромат;
лук — добавляет сладковатую нотку;
сладкий перец — делает маринад более ароматным.
Главное — не перегрузить банку специями. В хорошем маринаде они должны подчеркивать вкус помидоров, а не полностью его перебивать.
Как не допустить, чтобы помидоры потрескались
Есть несколько простых приёмов. Выбирайте плотные плоды примерно одинакового размера, не набивайте банку слишком плотно и не допускайте резкого шока. Дополнительно можно проколоть томаты у плодоножки перед заделкой.