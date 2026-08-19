Маринованные помидоры на зиму: топ-3 самые вкусные рецепты без лишних сложностей

Как замариновать помидоры

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Август — отличное время позаботиться о домашних запасах на холодный сезон. Спелые томаты легко превратить в ароматную закуску, которая хорошо подходит к картофелю, мясу и кашам.

В материале ТСН.ua собрали три варианта маринованных помидоров на зиму: классический, сладковатый и пряный с чесноком. Пропорции рассчитаны на 1-литровую банку или соответствующее количество маринада.

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Как выбрать помидоры для маринования

Для заготовки лучше брать плотные, упругие и не перезрелые плоды без трещин и повреждений. Хорошо подходят томаты сорта «сливка», а для небольших банок — черри.

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Перед приготовлением овощи нужно тщательно вымыть. Большие помидоры можно оставить целиком, если они хорошо проходят в горлышко банки. По желанию проколите их зубочисткой у плодоножки — это поможет уменьшить риск растрескивания во время заливки горячим маринадом.

Банки и крышки для длительного хранения должным образом подготовлены и стерилизованы. Чистота тары и герметичность закрывания имеют важное значение для безопасной консервации.

1. Классические маринованные помидоры с чесноком и укропом

Это универсальный вариант для тех, кто любит знакомый кисло-сладкий вкус без чрезмерного количества специй.

Ингредиенты на 1-литровую банку:

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500-600 г небольших плотных помидоров;

2–3 зубчика чеснока;

2–3 веточки укропа;

1 лавровый лист;

3–5 горошин черного перца;

1–2 горошины душистого перца.

Для маринада:

500 мл воды;

1 ч. л. соли;

2 ст. л. сахара;

20–30 мл 9% уксуса.

Соотношение может несколько отличаться в зависимости от желаемой сладости и кислоты: например, для литра маринада используют около 1 ст. л. соли, 3 ст. л. сахара и 30 мл 9% уксуса.

Как приготовить

Помойте томаты, обсушите их и при необходимости проколите у плодоножки. На дно подготовленной банки положите укроп, чеснок, лавровый лист и перец. Плотно, но без лишнего давления, выложите помидоры. Залейте крутым кипятком и оставьте примерно на 15–20 минут. Аккуратно слейте жидкость в кастрюлю. Добавьте соль и сахар, доведите до кипения. Влейте уксус, перемешайте и сразу залейте горячим маринадом томаты. Герметически закройте банку подготовленной крышкой.

Схема с предварительной заливкой кипятком, а затем повторным использованием жидкости для маринада также применяется в рецепте маринованной черри без отдельной стерилизации.

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2. Сладкие маринованные помидоры

Такой рецепт понравится тем, кто не любит резко кислые заготовки. Увеличенное количество сахара делает маринад более мягким, а специи придают ему аромат.

Ингредиенты на 1-литровую банку:

600-700 г помидоров;

2–3 зубчика чеснока;

несколько веточек петрушки;

2–3 кольца лука;

2–3 горошины черного перца;

1 лавровый лист;

по желанию — несколько кусочков сладкого перца.

Для маринада:

500 мл воды;

1 неполная ч. л. соли;

1,5-2 ст. л. сахара;

около 1 ст. л. 9% уксуса.

Подобные пропорции для сладкой консервации используются в рецептах с луком, сладким и острым перцем, сельдереем и петрушкой.

Приготовление

На дно банки положите зелень, чеснок, лук и специи. Заполните емкость подготовленными помидорами. Залейте крутым кипятком и оставьте на 10–15 минут. Слейте воду в кастрюлю, всыпьте соль и сахар. Доведите маринад до кипения. Добавьте уксус. Залейте томаты горячей жидкостью вверх банки. Закройте стерильной крышкой и соблюдайте проверенную процедуру термической обработки для выбранного способа консервирования.

Совет: если хочется еще более сладкого вкуса, не стоит бездумно увеличивать количество сахара. Лучше приготовить небольшую пробную порцию маринада и откорректировать баланс сладкого и простокваши.

3. Помидоры черри с чесноком, хреном и зеленью

Маленькие чери удобно закрывать в литровых банках: они компактно размещаются внутри и красиво смотрятся при подаче.

Ингредиенты:

500 г помидоров черри;

2 зубчика чеснока;

2–3 небольших листочка хрена;

3–4 веточки укропа;

3–4 веточки петрушки;

½ луковицы;

450–500 мл воды;

1 ч. л. соли;

2 ст. л. сахара;

20 мл 9% уксуса.

Пошаговый рецепт

Помойте черри и удалите плодоножку.

На дно банки выложите хрен, укроп, петрушку, чеснок и нарезанный лук.

Заполните емкость помидорами.

Залейте крутым кипятком и оставьте примерно на 20 минут.

Слейте воду в кастрюлю.

Добавьте соль и сахар и доведите до кипения.

Влейте уксус.

Залейте черри горячим маринадом и закройте герметично.

Такой способ особенно удобен, когда хочется обойтись без сложной процедуры стерилизации самой заполненной банки, но важно соблюдать надежную технологию подготовки тары и герметичного консервирования.

Что добавить к помидорам для особого аромата

Вкус можно менять буквально несколькими добавками. К томатам хорошо подходят чеснок — придает остроту и насыщенный аромат;

укроп — делает вкус более свежим;

хрен — придает характерную пикантность;

лавровый лист и душистый перец — создают классический пряный аромат;

лук — добавляет сладковатую нотку;

сладкий перец — делает маринад более ароматным.

Главное — не перегрузить банку специями. В хорошем маринаде они должны подчеркивать вкус помидоров, а не полностью его перебивать.

Как не допустить, чтобы помидоры потрескались

Есть несколько простых приёмов. Выбирайте плотные плоды примерно одинакового размера, не набивайте банку слишком плотно и не допускайте резкого шока. Дополнительно можно проколоть томаты у плодоножки перед заделкой.

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