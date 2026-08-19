В Москву летела новая группа беспилотников

Москва / © Associated Press

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В ночь на 19 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новых группах беспилотников, которые якобы направлялись в российскую столицу.

В двух последовательных сообщениях Собянин заявил сначала об 11 уничтоженных дронах , а впоследствии — еще о 10 беспилотниках . Таким образом, только за этот промежуток времени российские власти отчитались по меньшей мере 21 БпЛА .

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По словам мэра Москвы, на местах падения обломков работают экстренные службы.

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Накануне Москва уже подвергалась масштабной атаке беспилотников. Российские источники сообщали о многочисленных группах дронов, которые в течение ночи направлялись в сторону Московского региона.

Информация российской стороны о количестве уничтоженных беспилотников требует независимой проверки.

Напомним, что ранее сообщалось, что около 400 "добрых" дронов летят в сторону России и оккупированных территорий.

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