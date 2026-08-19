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В Москву летела новая группа беспилотников
Российские власти заявляют об очередной атаке беспилотников на Москву.
В ночь на 19 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новых группах беспилотников, которые якобы направлялись в российскую столицу.
В двух последовательных сообщениях Собянин заявил сначала об 11 уничтоженных дронах , а впоследствии — еще о 10 беспилотниках . Таким образом, только за этот промежуток времени российские власти отчитались по меньшей мере 21 БпЛА .
По словам мэра Москвы, на местах падения обломков работают экстренные службы.
Накануне Москва уже подвергалась масштабной атаке беспилотников. Российские источники сообщали о многочисленных группах дронов, которые в течение ночи направлялись в сторону Московского региона.
Информация российской стороны о количестве уничтоженных беспилотников требует независимой проверки.
Напомним, что ранее сообщалось, что около 400 "добрых" дронов летят в сторону России и оккупированных территорий.