Россияне атаковали Запорожье дронами: есть погибшая и шестеро ранены (фото)

Атака на Запорожье

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В ночь на 19 августа российские войска атаковали Запорожье беспилотниками. В результате ударов один человек погиб, еще шестеро получили ранения .

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров . Информацию о погибшей и шести пострадавших также подтверждают украинские медиа со ссылкой на руководителя ОВА.

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По предварительным данным, российские беспилотники повредили жилые и нежилые здания . На местах ушибов возникли пожары.

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В Запорожье идет ликвидация последствий российской атаки. Специалисты соответствующих служб работают на местах разрушений.

Жители города, нуждающиеся в помощи, могут обратиться в городской колл-центр:

15-80(050) 414 15 80(067) 656 15 80

Также работает горячая линия Запорожской ОВА по эвакуации и помощи пострадавшим от российских атак:

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0 800 331 630

Информация о последствиях атаки и количестве пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате вражеского удара по Запорожскому району вечером, 13 августа .

Мы ранее информировали, что российские войска ударили беспилотником по автобусу в Запорожском районе .

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