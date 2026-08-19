- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 15
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне атаковали Запорожье дронами: есть погибшая и шестеро ранены (фото)
В городе возникли пожары, повреждены жилые и нежилые здания.
В ночь на 19 августа российские войска атаковали Запорожье беспилотниками. В результате ударов один человек погиб, еще шестеро получили ранения .
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров . Информацию о погибшей и шести пострадавших также подтверждают украинские медиа со ссылкой на руководителя ОВА.
По предварительным данным, российские беспилотники повредили жилые и нежилые здания . На местах ушибов возникли пожары.
В Запорожье идет ликвидация последствий российской атаки. Специалисты соответствующих служб работают на местах разрушений.
Жители города, нуждающиеся в помощи, могут обратиться в городской колл-центр:
15-80(050) 414 15 80(067) 656 15 80
Также работает горячая линия Запорожской ОВА по эвакуации и помощи пострадавшим от российских атак:
0 800 331 630
Информация о последствиях атаки и количестве пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате вражеского удара по Запорожскому району вечером, 13 августа .
Мы ранее информировали, что российские войска ударили беспилотником по автобусу в Запорожском районе .