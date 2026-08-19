Астролог назвал знаки Зодиака, которые тратят деньги безалаберно

Гороскоп / © Credits

Реклама

И пока одни переживают из-за каждой потраченной впустую гривны, другие буквально разбрасываются деньгами направо и налево.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые тратят деньги безалаберно.

Реклама

Овен

Овны склонны к спонтанным покупкам, которые именно по причине своей необдуманности часто оказываются неудачными. Представители знака, осознав, что выбросили деньги на ветер, начинают ломать голову над тем, куда пристроить бесполезное приобретение — чаще всего оно получает вторую жизнь в виде подарка кому-то из близких.

Реклама

Близнецы

Близнецы редко идут на шопинг с конкретным списком необходимым им покупок, чаще всего, такое времяпрепровождение для них — сродни охоте: что на пути попадется, то и «подстрелят». Неудивительно, что в результате количество приобретений значительно превышает их финансовые возможности, но они, в отличие от других знаков, совершенно об этом не жалеют.

Водолей

Водолеи вообще очень редко действуют по плану, предпочитая спонтанность и наитие, и трата денег в этом смысле исключением не является. Представителям знака внезапно может показаться, что им нужна именно эта вещь, и тот факт, что она очень дорого стоит, их ничуть не смущает, как, впрочем, и то, что они быстро понимают: в приобретении не было необходимости.

Читайте также:

Новости партнеров

Новости партнеров