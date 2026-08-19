Три знака Зодиака, которым сегодня желательно практиковать позитивное мышление

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Какими будут преобразования, зависит в конечном итоге только от нас, точнее, от нашего настроения и состояния, именно поэтому — во избежание негативных перемен — так важно практиковать позитивное мышление.

Сегодня, 19 августа, внутренняя и внешняя трансформация может произойти с представителями всех знаков Зодиака, но трем из них — во избежание негативных перемен — необходимо практиковать позитивное мышление.

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Рак

Раки впадают в пессимизм постоянно, что — по понятным причинам — не приносит им пользы. Нынешний день исключением не станет, но в их силах исправить ситуацию, сделав себе что-то приятное — например, купив то, о чем они давно мечтали: позитивные мысли создадут такую же реальность.

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Весы

Весам, вечно колеблющимися между добром и злом, часто приходится делать выбор, и не всегда — в пользу первого. Сегодня, обратившись к негативу, они могут надолго свернуть на жизненной дороге не на ту сторону, поэтому нельзя рисовать картины своего будущего в негативном ключе.

Рыбы

Рыбам, как знаку трепетному и впечатлительному, не рекомендуется мыслить негативно, поскольку это может принести им не только моральные, но и физические страдания. Поэтому сегодня им особенно важно переключиться на позитив: результат станет для них неожиданностью

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