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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне посреди дня ударили по маршрутке с людьми: много погибших и раненых — первые детали

Из-за удара РФ по маршрутке в Херсоне погибли четыре человека.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Маршрутка

Маршрутка

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Российские оккупанты утром 19 августа атаковали маршрутный автобус в Херсоне. В результате удара погибли четыре человека, еще пятеро — получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Что известно об ударе по Херсону

По его словам, около 08:50 российские военные атаковали дроном маршрутку в Корабельном районе Херсона.

«В результате этого террористического удара погибли четыре человека. Пока их лица устанавливают соответствующие службы», — сообщил Прокудин.

Глава ОВА выразил соболезнования родным и близким погибших.

Еще четыре женщины получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы. В настоящее время медики проводят необходимые обследования и оказывают им помощь.

По обновленной информации, количество раненых выросло до 5.

«Из которых четыре женщины всех возрастов получили взрывные травмы, им предоставляется необходимая помощь», — уточнили в Национальной полиции Украины.

Добавляется, что медицинская помощь понадобилась также 58-летнему водителю, который получил взрывную травму.

Ранее в Херсоне российский беспилотник попал в частный дом. Боеприпас пробил окно, залетел в детскую комнату и упал прямо в кроватку, где спал двухлетний мальчик. Ребенок чудом не пострадал. После атаки мальчика вместе с мамой доставили в больницу. Пока их жизни ничего не угрожает. Полицейские и волонтеры готовят семью к эвакуации в более безопасный регион.

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