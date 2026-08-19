Россияне посреди дня ударили по маршрутке с людьми: много погибших и раненых — первые детали

Маршрутка

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Российские оккупанты утром 19 августа атаковали маршрутный автобус в Херсоне. В результате удара погибли четыре человека, еще пятеро — получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Что известно об ударе по Херсону

По его словам, около 08:50 российские военные атаковали дроном маршрутку в Корабельном районе Херсона.

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«В результате этого террористического удара погибли четыре человека. Пока их лица устанавливают соответствующие службы», — сообщил Прокудин.

Глава ОВА выразил соболезнования родным и близким погибших.

Еще четыре женщины получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы. В настоящее время медики проводят необходимые обследования и оказывают им помощь.

По обновленной информации, количество раненых выросло до 5.

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«Из которых четыре женщины всех возрастов получили взрывные травмы, им предоставляется необходимая помощь», — уточнили в Национальной полиции Украины.

Добавляется, что медицинская помощь понадобилась также 58-летнему водителю, который получил взрывную травму.

Ранее в Херсоне российский беспилотник попал в частный дом. Боеприпас пробил окно, залетел в детскую комнату и упал прямо в кроватку, где спал двухлетний мальчик. Ребенок чудом не пострадал. После атаки мальчика вместе с мамой доставили в больницу. Пока их жизни ничего не угрожает. Полицейские и волонтеры готовят семью к эвакуации в более безопасный регион.

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