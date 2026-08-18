Российский дрон попал в кроватку двухлетнего мальчика в Херсоне: что с малышом

Российский дрон попал в кроватку малыша / © Национальная полиция Украины

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В Херсоне российский дрон попал в частный дом: боеприпас пробил окно, залетел в детскую и упал прямо в кроватку, где спал двухлетний мальчик. Ребенок чудом уцелел и не получил травм.

Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

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В Херсоне российский дрон попал в детскую кроватку, где спал малыш

Мать с сыном сразу доставили в больницу — их жизни ничего не угрожает. Полицейские вместе с волонтерами уже готовят семью к эвакуации в более безопасный регион.

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В целом за прошлые сутки Херсонская область подверглась серии массированных атак. В селе Новокаиры в результате удара вражеского FPV-дрона погибли двое мужчин в возрасте 58 и 67 лет.

Еще 12 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди травмированных двое правоохранителей, которых оккупанты целенаправленно атаковали FPV-дроном в Херсоне, водитель маршрутки, водители гражданских авто, а также жители областного центра, Нововоронцовки, Гавриловки и Белозерки.

«Россия продолжает целенаправленно терроризировать мирных жителей Херсона, применяя FPV-дроны, ударные беспилотники и артиллерию. Полиция фиксирует каждое преступление и собирает доказательства для привлечения виновных к ответственности», — пишут в Нацполе.

Война в Украине — Россия массированно атакует мирные города:

Напомним, российские оккупанты нанесли ракетный удар двумя ракетами «Бандероль» по людной центральной части поселка Печенеги в Харьковской области.

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В результате атаки повреждены почта, магазины, кафе, частные дома и автомобили, вспыхнул пожар. По имеющимся данным, погибли 10 человек, более 15 человек получили ранения, им оказывается медицинская помощь.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования и пообещал обязательный ответ РФ, а правоохранители открыли уголовное производство по статье о военных преступлениях.

Кроме того, под утро 18 августа враг атаковал дронами гражданскую инфраструктуру в Киевской области, в частности, вспыхнул мощный пожар из-за попадания в распределительный центр компании EVA в Броварах.

В результате обстрела также повреждены офисное здание, складские помещения и частный дом. Среди работников предприятия и жителей района пострадавших нет, но в компании предупредили о возможном временном дефиците товаров.

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