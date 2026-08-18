Ученые нашли в цитрусовом веществе, которое может омолаживать печень: что показало исследование

Цитрусовые / © Associated Press

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Вещество, содержащееся в лимонах, лаймах, апельсинах и других цитрусовых, может помогать замедлять старение печени. К такому выводу пришли ученые, исследовавшие действие гесперетина на старых мышах.

Об этом пишет Science Alert.

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Гесперетин — природный флавоноид, содержащийся в цитрусовых. Ранее исследователи уже изучали его потенциальные противовоспалительные и антистареющие свойства.

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В новой работе, опубликованной в журнале npj Aging, ученые из Национального университета Ян Мин Чао Тун в Тайване проверили, может ли это вещество влиять на возрастные изменения печени.

Что показал эксперимент

Исследователи в течение пяти месяцев каждый день давали гесперетин мышам в возрасте 21 месяц. Для сопоставления другая группа животных получала плацебо.

После завершения эксперимента ученые обнаружили, что у мышей, получавших гесперетин, уровень белка Cisd2, связанного с поддержанием здоровья печени и обмена веществ, был близок к показателям молодых животных.

Кроме того, у грызунов наблюдалось меньше жировых отложений в печени, поврежденных клеток и признаков воспаления. Анализ активности генов также показал, что гесперетин частично возвращал характерные для старения изменения в более молодое состояние.

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В то же время, эксперимент с генетически модифицированными мышами показал: если в клетках печени отсутствует Cisd2, гесперетин в значительной степени теряет свою эффективность. Это указывает на немаловажную роль этого белка в механизме действия вещества.

Поможет ли гесперетин людям

Пока что говорить об омоложении человеческой печени рано. Исследования проводились преимущественно на мышах, а эффективность и безопасность такого подхода для людей еще предстоит проверить в клинических испытаниях.

В то же время, ученые проанализировали образцы здоровых участков печени 80 пациентов, перенесших операции через рак или доброкачественные опухоли. Оказалось, что активность PPAR и CISD2 в тканях печени с возрастом снижалась.

Это может свидетельствовать о подобном механизме старения печени у людей, однако само по себе еще не доказывает, что гесперетин будет иметь такой же эффект.

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Исследователи считают, что полученные результаты могут стать основой дальнейших исследований гесперетина как потенциального средства для замедления старения печени и борьбы с возрастной жировой болезнью печени.

Напомним, цитрусовые могут способствовать снижению веса благодаря флавоноидам — нарингину, гесперидину и неогесперидину, которые влияют на обмен веществ и расщепление жиров. Исследователи также отмечают, что клетчатка во фруктах помогает дольше сохранять чувство сытости.

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