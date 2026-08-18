Атака по Москве

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Россия обвинила Великобританию в «преднамеренном содействии эскалации» войны в Украине из-за поставок дронов, которыми Киев атакует страну-агрессорку, и угрожает ей «расплатой».

Об этом сообщило посольство России в Великобритании.

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«Соединенное Королевство выступает соучастником и соисполнителем кровавых преступлений и террористических атак. Действия Лондона будут неизбежно иметь последствия, за которые ему придется отвечать», — говорится в заявлении посольства.

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Также в дипведомстве предупредили, что «чем глубже ее вовлечение в конфликт, тем выше она заплатит».

Спикер Министерства обороны заявил BBC News, что Великобритания стоит «бок о бок» с Украиной.

«Россия не должна сомневаться в решимости этого правительства противостоять российской агрессии в Украине и против Великобритании и наших союзников. Она обязана предоставить Украине оборудование, необходимое для защиты от незаконного вторжения Путина», — считает спикер ведомства.

Дроны, которыми Украина атакует Россию, изготовлены двумя британскими компаниями. Украинские силы наносят удары по военным и промышленным целям, включая нефтеперерабатывающие заводы и склады интернет-магазина Wildberries.

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Атаки Украины по России — последние новости

Напомним, в ночь на 18 августа в Москве и области раздавались мощные взрывы. Столица России и близлежащие населенные пункты оказались под массированной атакой беспилотников. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил удар по составу Wildberries. После атаки там разгорелся пожар.

Ранее издание BBC со ссылкой на собственные источники сообщило, что Украина впервые применила британские дроны для ударов по военным и промышленным объектам в России, включая НПЗ и склады Wildberries. Пропагандисты и власть в истерике и угрожают Великобритании последствиями.

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