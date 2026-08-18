Не выбрасывайте старые полотенца: 11 гениальных способов использовать их дома

Куда девать старые полотенца

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Во время сезонной уборки не стоит сразу избавляться от изношенного текстиля. Эксперты утверждают, что старые полотенца можно использовать еще раз. Они могут еще много лет послужить вам в быту, если знать правильное применение. Куда девать старые полотенца — рассказываем дальше.

Об этом пишет Martha Stewart.

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Не спешите выбрасывать: 11 практичных способов дать вторую жизнь старым полотенцам

Если ваши старые полотенца потеряли цвет и текстуру, их можно использовать для практичных хозяйственных нужд. Вместе с основательницей благотворительной организации Linens N Love Мэй Ван сертифицированный организатор Дарла ДеМорроу рассказала об 11 способах найти применение старым полотенцам.

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Прежде всего, изношенное полотенце легко превратить в альтернативу тряпке для пола. Для этого достаточно вырезать кусок нужного размера, чтобы плотно обернуть основание швабры.

Также старые полотенца можно разрезать на небольшие куски и использовать как многоразовые спонжи для снятия макияжа или глиняных масок. Затем их можно стирать повторно.

«Я нарезаю полотенце на квадраты или прямоугольники, чуть меньше размера мобильного телефона. Использую их с любимой мицеллярной водой или средством для очищения лица, чтобы снять макияж, бросаю в небольшой сетчатый мешочек для белья, стираю и использую повторно», — говорит ДеМорроу.

Текстиль пригодится после купания животных или в качестве дополнительной подстилки в переносках и лежаках. Отдельное полотенце стоит держать у входной двери, чтобы вытирать грязные лапы после прогулки в дождливую погоду.

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Также старое полотенце можно использовать в качестве подкладки в авто под детское кресло. Они часто продавливают сидение или портят его. Так что ненужное полотенце может стать спасением в такой ситуации.

Превратить ненужное полотенце можно в передник для ребенка, если он много рисует или любит готовить с вами. Вырежьте внутри полотенца отверстие для головы ребенка и используйте еще много раз.

Старые полотенца можно использовать в качестве наполнителя для текстильных подушек в гостиной. Сложенное полотенце внутри помогает создавать нужный объем таким подушкам.

«Если у вас есть хорошие хлопчатобумажные полотенца, которые уже давно не в моде, они отлично подойдут для вытирания пыли и полировки мебели. Если вы нарежете их на формы размером примерно с бумажное полотенце, их будет легче хранить, а также будет практичнее стирать и в конце концов выбрасывать».

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Основательница Linens N Love Мэй Ван предлагает использовать плотные полотенца во время прополки или посадки растений. Полотенце, сложенное вдвое или втрое, уменьшает нагрузку на колени во время длительной работы на земле.

Во время внезапных весенних похолоданий легкое полотенце, осторожно накинутое на молодые побеги, помогает удерживать тепло в почве и защищает растения от вымерзания. Вы можете защитить свою рассаду старым текстилем и полотенцами.

А еще ненужное полотенце всегда можно положить в багажник. Текстиль в машине пригодится для многих мелочей.

Последний вариант, но не менее важный, куда девать старые полотенца, это отдать в приюты для животных. Приюты часто нуждаются в полотенцах, чтобы подстилать их животным, утеплять вольеры, мыть и ухаживать за животными. Не забудьте позвонить в приют и переспросить, принимает ли он такую помощь.

В чем замочить кухонные полотенца, чтобы убрать запах

Напомним, что из-за ежедневного контакта с жиром и остатками пищи кухонные полотенца теряют белизну, становятся жесткими и приобретают неприятный запах, ведь обычная стирка не всегда способна удалить глубокие загрязнения.

Вернуть ткани чистоту и свежесть поможет 15-минутное замачивание в растворе из 2 литров горячей воды, 1 ст. л. кислородного отбеливателя, 1 ст. л. средства для стирки и 1 ч. л. жидкости для мытья посуды, которая эффективно растворяет жир.

После замачивания сложные пятна нужно слегка потереть руками или мягкой щеткой, после чего постирать полотенца в машинке: белые — при 60 °C, цветные — при более низкой температуре, хорошо прополоскать и высушить.

Во избежание появления затхлого запаха не оставляйте влажные вещи в корзине для белья, не перегружайте барабан стиральной машины и развешивайте текстиль сразу после стирки.

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