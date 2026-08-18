"Все замки сорваны": супруги Решетников стали жертвами воров и назвали две пропавшие вещи

Григорий Решетник с супругой / © instagram.com/kristina_reshetnik

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Жена известного украинского ведущего Григория Решетника — блогер Кристина — рассказала о неприятном инциденте, который произошел с их семьей во время путешествия за границу.

Так, недавно пара побывала без детей в Грузии. Но уже на обратном пути в Варшаву они стали жертвами кражи. По словам Кристины, после перелета они долго ждали багаж, а когда наконец получили чемодан, сразу заметили, что с ним что-то не так.

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Кристина говорит, что замки и коды на чемодане были сорваны, а внутри царил беспорядок — вещи были перевернуты, высыпаны и разбросаны. Впоследствии супруги обнаружили, что из багажа исчезли две вещи. У Григория воры забрали новые любимые духи, а у Кристины — нижнее белье.

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Кристина Решетник / © instagram.com/kristina_reshetnik

«Пока были в пути, нас обокрали. Мы летели из Грузии в Варшаву. По прилету в Польшу долго ждали чемодан и, когда получили, я сразу заметила, что все замки и коды сорваны, вещи перевернуты. В конце концов, поняли, что у Гриши украли новые духи (его любимые), а у меня — белье (надо кому-то мои трусы, извиняюсь)», — заявила Кристина.

Она призналась, что такая ситуация произошла с их семьей впервые. Кристина также добавила, что подобный инцидент произошел и с их друзьями. В то же время женщина призналась, что была удивлена воровством, ведь раньше во время путешествий по Европе чувствовала себя безопасно и даже не окутывала чемоданы дополнительной защитой.

Кристина заверила, что уже обратилась в авиакомпанию и попросила обратить внимание на подобные случаи с багажом пассажиров. При этом ситуацию она решила воспринять с юмором: «На здоровье. Надеюсь, кому-то духи и это белье принесут счастье».

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