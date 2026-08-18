США провели тайную встречу с Россией по теме завершения войны в Украине – FT

Белый Дом / © Associated Press

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Председатель Комиссии по изобразительным искусствам США Родни Мимс Кук-младший во время поездки в Санкт-Петербург в июне имел непубличные контакты с представителями Кремля. Кук также курирует расширение бального зала Белого дома.

Об этом 18 августа пишет Financial Times , ссылаясь на людей, знающих ситуацию. Издание не называет их имен, а Белый дом и сам Кук не подтверждали конкретную дипломатическую миссию чиновника.

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Что FT узнала о поездке в Петербург

По данным собеседников FT, перед участием в Петербургском международном экономическом форуме Кук получил дипломатический паспорт, прошел подробные брифинги и имел дипломатическую охрану. Во время форума он встречался с кремлевскими чиновниками.

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По словам одного из знакомых с делом собеседника FT, среди них был Антон Кобяков — старший помощник диктатора России Владимира Путина. Два источника издания заявили, что США надеялись использовать нетипичных посланников типа Кука для преодоления дипломатического тупика вокруг войны России против Украины.

Сам Кук подавал поездку как «культурный визит» и рассказывал о своей приверженности русской культуре. В то же время, он отказался комментировать встречи с российскими чиновниками, не объяснил, просил ли его Дональд Трамп наладить эти контакты, и не сказал, вернется ли в Россию в ближайшее время.

Есть много запросов. Мы сейчас над этим работаем», — сказал Кук, отвечая на вопрос FT.

Представитель Белого дома заявил FT, что США «продолжают играть конструктивную роль, разговаривая с обеими сторонами и работая над завершением войны», а Трамп «оптимистично» настроен по заключению мирного соглашения.

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Что было известно о поездке Кука в Петербург

По данным FT, Кук стал первым американским чиновником от 2018 года, посетившим Петербургский международный экономический форум — событие, называемое «Давосом Путина». Издание напоминает, что США бойкотировали форум после ареста известного американского бизнесмена, а впоследствии не посещали его из-за российского вторжения в Украину.

На сессии вопросов и ответов с Путиным Кук передал ему «искреннее поздравление от вашего друга президента Трампа», а затем добавил: «У нас есть много идей, которые мы могли бы обсудить между нашими двумя столицами на следующей неделе». Российский диктатор поблагодарил его и сказал, что «мяч на стороне Трампа».

В июне мы писали о поездке Кука на Петербургский экономический форум и слова Рубио о делегации . Тогда госсекретарь США Марк Рубио заявлял, что не знал об американской делегации в Санкт-Петербург.

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