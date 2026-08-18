Школьницы Анна и Марта пропали в 2000 году: спустя 26 лет удалось выяснить, что с ними произошло

В Польше расследуют убийства, произошедшие 26 лет назад / © Associated Press

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В Польше ведется расследование исчезновения двух подростков — Анны и Марты. Девочки не вернулись домой ещё в 2000 году, а о том, что с ними произошло, стало известно только в 2026 году.

Об этом пишет польское издание wprost.pl.

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Анна К. и Марта Ш., ученицы старших классов, пропали без вести в Радзимине 6 августа 2000 года. Подростки развлекались с друзьями на фестивале. Около 23:00 они должны были встретиться с родителями и вернуться домой, но не появились. Были начаты масштабные поиски, но они не дали ответа на вопрос о судьбе девушек. Их тела так и не были найдены. Уголовное дело о похищении подростков и возможном убийстве было закрыто более 20 лет назад.

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Однако недавно сотрудники отдела по делам о преступлениях, связанных с терроризмом и убийствами, Департамента полиции Варшавы возобновили дело и приступили к расследованию. Они воссоздали ход событий фестиваля.

Правоохранители собрали доказательства и предъявили обвинения трём мужчинам. Двое из них якобы находились с Анной и Мартой в день их исчезновения и, по версии следствия, были последними, кто видел подростков живыми. Третий подозреваемый уже отбывает наказание в тюрьме за аналогичные преступления.

В отношении Томаша Т. и Кшиштофа Р. выдвинут обвинительный акт. Прокуратура обвинила обоих мужчин в убийстве и групповом изнасиловании Анны и Марты. Причастность третьего мужчины пока не удалось доказать.

Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

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